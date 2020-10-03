「綠燈亮137秒」8旬老翁雨中過馬路 駕駛下車暖心送傘

有些斑馬線因秒數不夠，行動不便的長者或身障者無法即時過完馬路，有可能會卡在車陣中。中國浙江高車流量路口，一位8旬老翁在大雨中拄著拐杖過馬路，交警指揮中心見老翁無法即時過馬路，緊急將人行道綠燈秒數延長至137秒，許多轎車紛紛停下等老翁過完，其中有駕駛甚至下車拿傘給老翁，怕他淋濕，畫面相當暖心。

根據「人民網」報導，中國浙江寧波27日早上一處路口車流量正值高峰，年近8旬老翁拄著拐杖過馬路，但當40秒綠燈閃完後，老翁只走了三分之一的斑馬線。交警指揮中心見狀，立刻將綠燈延長，讓老翁安全通過。許多轎車紛紛停下等紅燈，這時有位女駕駛突然下車，手上拿著傘遞給老翁，怕他淋到雨。

暖心的畫面一曝光後，網友則紛紛留言，「太暖了，我徹底被這些人感動了，特別是那位女司機」、「老吾老以及人之老」、「人間有溫情」、「感謝暖心的司機們，都互相理解，感謝交警指揮中心的朋友們」、「世上還是好人多」、「規則之外也有溫情」。