大陸新增10例確診 都是境外移入

十一國慶黃金假期從昨天展開，上億民眾出遊的景象也吸引了歐美媒體報導，美國CNN昨天以「中國控制住了新冠肺炎，如今上億人開始同期過假期了」為題，介紹中國已經控制住疫情，已經一個多月沒有本地傳播案例，這對多數還在疫情高峰、商業限制的歐美國家來說，是難以想像的。環球時報還稱，這一篇CNN的報導，讓「境外反華分子心態炸裂了」。

2020-10-02 17:22