大陸新增10例確診 都是境外移入
中國國家衛生健康委員會官網上午通報，中國大陸1日新增10例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，分別為四川3例、福建2例、廣東2例、上海1例、重慶1例、陝西1例。
通報也顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團1日報告新增無症狀感染者33例，均為境外移入；當天轉為確診病例1例、解除醫學觀察18例，也均為境外移入；尚在醫學觀察無症狀感染者377例。
據通報，10月1日凌晨0時至午夜12時，中國大陸無新增死亡病例、無新增疑似病例。
通報指出，中國大陸現有確診病例189例，累計治癒出院病例8萬601例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5424例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者83萬4101人，尚在醫學觀察的密切接觸者7424人。
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