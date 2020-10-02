連假要吃23場喜酒 貴州男傻眼：禮金共4800元

黃金周期間也是許多人舉辦婚宴的日子，對一般人而言，黃金周參加婚宴，比起加班更讓人心力交瘁，不但不能休息，還要花費一筆不小的資金。

貴陽日報報導，家住貴州畢節的雷先生在黃金周前統計了一下，假期前後十多天，要吃23台酒，送出4800元（人民幣，下同，約706美元）。

送錢是一回事，這麼多酒根本就吃不過來，家裡有六個人，全部分著吃也不夠。更讓他頭疼的是，光同一天就有八台酒，有兩家是自己的至親。一邊是外甥女結婚，一邊是侄兒子結婚，兩邊都必須到場。

好在按當地風俗，送的禮金不是很多，一般的鄰里就100元，但全部加起來也有不少了，4800元只是禮金，再加上其他支出，一個月的工資完全不夠。

雷先生說，「每年放長假，我家就沒人在家吃過飯，往往9月30號趕場買的菜，到了10月10號還原封不動」。

貴陽上班族小張則把自己應該送的禮列了一個表，酒不多，但關係都比較好，一共要送出7000元（1030元）。

一個月的工資就這樣花光了，這正是一個不結婚的人「因婚返貧」的真實寫照，當遇上黃金周，過了「雙節」，就準備喝西北風。

還有一類人更慘，那就是連假加班的人，不但假沒休到，隨分子錢一塊也少不了。