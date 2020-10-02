3年前中秋禮 浙江券商竟要員工還

中秋節許多企業大方發福利，竟傳出金融圈有券商要求員工把三年前發的中秋福利退回，引發關注。

中國基金報報導，微信公眾號「大力如山」稱，某券商要求員工將多年前發放中秋福利退回。不少網友留言稱確有其事，還有網友稱，這個「某券商」，就是浙商證券。

有網友表示，已離職的員工沒辦法，但是退休員工要把錢還回來，不過也有爆料說法離職的也得還。有人覺得虧慘了，「關鍵是發的是卡，返回的現金」、「之前還見過電影票這樣的…血虧」。

為什麼會有這樣的操作？有網友表示，純粹就是國企查福利費違規。據「浙江省總工會關於加強和規範基層工會經費收支管理的實施細則」第四條：「慰問品原則上為符合中國傳統節日習慣和職工群眾必需的一些生活用品，不得購買黨風廉政建設有關規定明令禁止發放的物品」。代金券明顯不符合第四條的規定。

有網友表示，「京東卡算啥，我們券商之前發了食堂自己做的月餅，現在要求退回現金，實在是防不勝防啊」。

此前，全總工會表示，在反腐的同時，應該積極推進普通職工特別是一線職工的正常福利，改善職工住宿、就餐、醫療等集體福利，加大對困難職工幫扶救助，以及按規定發生的其他職工福利等。