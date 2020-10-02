「老闆別人家的好」江西鋼企砸5億 送員工4116輛車

今年中國十一國慶適逢中秋佳節，許多企業都大手筆獎勵員工。其中，位於江西的方大九鋼準備了4116台轎車發給員工，總價值達5億元（人民幣，下同，約7362萬美元）。此外，騰訊則為1萬多名員工準備了華為折疊屏手機Mate Xs，每台價值1.7萬元（約2500美元）。

綜合媒體報導，方大九鋼1日舉行轎車發放儀式，現場氣氛熱烈。一位員工開心地在新車前合影，「想到馬上要發的轎車，我非常期待和激動。我今年結婚了，很快又會迎來自己的孩子，我準備將這輛轎車作為禮物送給妻子」。

2012年重組以來，方大九鋼積極改革創新，企業競爭力顯著提升。面對今年上半年疫情的衝擊，企業成功克服了巨大挑戰，實現了連續5年達到預定利潤的目標。

為了獎勵員工，企業為每位員工獎勵一輛10萬元（約1.4萬美元）左右的轎車，夫妻雙方都在九鋼的，可共同選擇一輛價值20萬元左右的轎車。

消息出來，各大媒體紛報導，方大九鋼瞬間衝上新聞媒體熱搜。廣大網友感嘆：兒子是自己的好，老闆還是別人家的好啊！

一對夫妻都在九鋼的員工表示，他們在這裡工作特別踏實，日子越過越好，有奔頭。

據悉，方大九鋼此次為員工準備了2933台江鈴福特領界和1183台一汽大眾邁騰，共有4116台車，總價達到5億元。

除此之外，騰訊PCG（平台與內容事業群）舉行成立兩周年員工溝通活動，騰訊首席運營官任宇昕領銜「PCG合夥人」悉數出席。

當天，PCG的1萬名員工每人收到一支華為折疊屏手機Mate Xs。目前該款手機在電商平台標價大約2萬元（約2945美元）。不少騰訊員工在朋友圈曬出折疊手機，並感慨「這是真的」。

這支華為首款5G折疊屏手機於今年初發布，官方定價1萬6999元（約2500元），但仍需要搶購。