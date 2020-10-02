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欠1.2億承諾全力還債 澎恰恰突發長文嘆「快撐不住」

十一「自駕熱」 高速公路一片紅

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
廣西南寧民族大道出城方向車流在9月30日晚間綿延數公里，與進城方向車流形成鮮明對比。（中新社）
廣西南寧民族大道出城方向車流在9月30日晚間綿延數公里，與進城方向車流形成鮮明對比。（中新社）

昨天起，中國進入為期八天的「十一黃金周」兼中秋連假，因假期較長，且疫情趨緩，民眾出行熱情高漲，鐵路預計發送旅客1480萬人次，創新冠肺炎疫情以來鐵路單日客流新高峰；此外，多地公路也因民眾出遊或返鄉而出現大塞車。有網友打開地圖導航調侃道：「祖國山河一片大紅。」

8天假 估6億人出遊

據中國國家鐵路集團表示，周三鐵路已共發送旅客1238.6萬人次，至於黃金周首日則預計發送旅客1480萬人次。

至於民航方面，據航班管家數據顯示，今次長假國內航班量已超去年同期，同比增長15.12%。以南方航空為例，9月30日至10月8日期間計畫增班2500餘班次，日均航班量有望超過2000班次，旅客運送量有望突破250萬人次，創下同期新高。

綜合媒體報導，上海虹橋火車站、武漢漢口火車站、成都東站，昨天都擠滿了出遊的旅客，排起了長長的人龍。武漢漢口火車站30日已發送旅客12.3萬人，創下重啟以來單日發送人數最高紀錄；成都東站汽車客運站昨則發送旅客5萬人次，超過春運期間單日客流高峰。

一張張人潮擁擠的照片與視頻傳上網，讓許多網友感慨萬千，感嘆稱這彷彿是「遲到的春運」，有人說「終於回到了這個熱鬧的時候，記得過年時冷冷清清」，讓許多網友贊同附和「這句話看得想哭」；也有人曬出了過年時的車站、地鐵的情景，當時的冷清與如今的熱鬧形成鮮明對比。

今年假期因為新冠疫情無法出國，讓中國境內增加了1.5億的旅遊人次；而大家也因為防疫減少搭乘公共運輸，改為開車，據馬蜂窩旅遊大數據顯示，「國慶自駕遊」搜索熱度周環比上漲153%。

「在夏季長期高熱的廣州，公共交通出行戴著口罩很難受。」住在廣州番禺的程女士接受香港文匯報訪問時表示，自己為了出遊不戴口罩，在今年7月買了一台新車，並在此次假期載著父母前往廣西自駕遊。然而，儘管程女士已經提前一天請假出發，仍遇上大塞車，「3個小時走了100公里」，原本3小時的車程最終花了5小時。

交通部：沒嚴重壅堵 被罵爆

不過，對於公路上一片紅的狀況，交通運輸部卻在微信公眾號上表示，10月1日國慶假期首日，雖然車流量明顯增加、出現雙節出程高峰，但同時卻稱「高速公路局部路段出現車輛通行緩慢，但未發生車輛滯留、嚴重壅堵情況」。

對此，網民也在文章下留言嘲諷「平時一個半小時的路8小時才到，算不算嚴重？」、「確實不嚴重，堵10個、20個鐘是小事。」、「壅堵50公里算不算嚴重壅堵？？」、「不嚴重，一晚上走了十幾公里呢！」

電影院也人潮滿滿，據阿里影業「燈塔專業版」發布的數據，預計今年中秋「十一」假期總票房將達36億元人民幣，已達去年十一假期的80%，其中以動畫「姜子牙」與喜劇「我和我的家鄉」最為熱門。

國慶中秋雙節長假期開始，多條高速公路出現大塞車。 （視頻截圖）
國慶中秋雙節長假期開始，多條高速公路出現大塞車。 （視頻截圖）
廣東高速車陣綿延。（取材自羊城交通台）
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疫情

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