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長假首日 武漢黃鶴樓最熱門

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
武漢城市地標黃鶴樓10月1日正式開放夜間體驗，《夜上黃鶴樓》行浸式光影演藝體驗版正式亮相。（中新社）
武漢城市地標黃鶴樓10月1日正式開放夜間體驗，《夜上黃鶴樓》行浸式光影演藝體驗版正式亮相。（中新社）

中國十一黃金周假期，各景區人頭攢動，據統計，遊客在假期中最愛去的景區是武漢黃鶴樓，位景區熱度第一名，黃鶴樓因此一度臨時調高預約投放量。據分析，主要原因除了湖北景區實施免費政策，遊客特意登上武漢地標黃鶴樓，是為了重溫這座曾是疫情「暴風眼」城市的回憶並感受希望。

根據攜程近日發布的「國慶黃金周旅行熱力地圖」，湖北景區受免費政策影響，熱度極高，黃鶴樓位列中國景區熱度第一名。10月1日，黃鶴樓景區預約入園人數已達25000人的上限。武漢市文化和旅遊局預約平台臨時調高了黃鶴樓等熱門景區預約投放量。

大公報報導，從新型冠狀病毒疫情的「風暴眼」，到中國經濟疫後重振的風向標，武漢一直備受世人矚目。許多遊客在十一黃金周假期至武漢黃鶴樓打卡、遊覽，是為了實現「待到無恙時，武漢再相聚！」的約定。

來自安徽阜陽的李夢潔一家五口9月30日開車400公里到武漢「打卡」。李夢潔是一名曾於新冠病毒疫情時在抗疫一線戰疫的醫師，她說，一家人選擇雙節來武漢旅遊，就是希望親眼看看抗疫之後武漢的全新面貌，而節日裡武漢的美好景象也確實令她眼前一亮。

「武漢人對黃鶴樓有着特殊的感情，看到這裡恢復如常，既感動、又欣慰。」得知黃鶴樓自1985年重建落成以來首次開放夜間遊覽，武漢市民高齡當晚帶著家人在這裡過中秋。她說，新冠病毒疫情暴發後，黃鶴樓暫停對外開放，但主樓每晚照常點亮的燈光，如今用「抗疫成功」的心情來此重溫這段回憶，給她和家人帶來了溫暖和希望。

武漢 疫情 黃金周

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