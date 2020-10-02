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黃金周塞車卡在橋上 有人下車跳舞、有人釣魚
十一長假首日，多地公路塞車不稀奇，但有人在車陣中釣魚，可就稀奇了。
綜合媒體報導，國慶中秋八天長假來了，一年一度的「大片」再度上演。大型國慶車展正在各大高速公路舉行！為了避開堵車，不少人選擇凌晨摸黑上路。結果大家還是在高速相聚了。據報有人深圳開了八個小時都沒到廣州，有四川網友則在網上留言，「開一夜還沒出成都」。
塞車中如何打發時間？很多令人匪夷所思的解悶招數出爐了。據報導，網上流傳的視頻顯示，有民眾塞在高速路車陣中難忍無聊，竟下車打起了拳舒展筋骨；還有剛好塞在河中間橋上的司機和乘客，乾脆取出釣具下車釣魚打發時間。遼寧綏中高速公路堵車寸步難行，10多名大媽乾脆下車跳廣場舞解悶 。
此外，不少塞在路上的網友用手機向朋友發信息求助食物，亦有醒目司機一早在後車廂塞滿食物，準備在塞車途中充飢。
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