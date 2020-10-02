上海外灘擠滿人 武警「拉鍊人牆」再現

長假開啟，上海外灘迎來「人從眾」景象，「上海外灘再現拉鍊式人牆」再次衝上熱搜。

澎湃新聞報導，9月30日晚，上海南京路區域，上海武警拉鍊式指揮交通。武警們步伐統一，伴著紅綠燈，用開關拉鍊式人牆的方式疏導人群。

據上海警方透露，當晚共有4300餘名安保力量在外灘安保區域值守，外灘濱水核心區瞬時客流最高峰達3萬，峰值出現在晚8點左右。

10月1日起，黃浦警方每天投入6000餘名安保力量用以加強重點部位警力投放，嚴密對旅遊景點、商業中心等人員密集場所的安全防護措施。

報導指出，長假期間，為應對外灘、南京路步行街、豫園、田子坊等區域會出現「大客流」的情況，黃浦公安分局將運用大客流風險洞察系統，及LBS客流實時監測系統，做好人群易聚集區域的人流監測。在外灘濱水區的各個上、下出入口及通道駐守的民警會根據人流量變化及時採取疏導攔截、波次放行、單向循環等措施，防止人流對沖擁擠造成危險。

此外，為了避免未經報備的無人機航拍、低空飛行造成安全隱患，針對在外灘、南京路沿線可能會出現的無人機「黑飛」等情況，黃浦特警支隊的無人機反制組將啟用空地聯動等措施，對「黑飛」無人機進行反制。一旦有無人機出現在禁飛區域，就會立刻被無人機雷達探測到。而在景觀區域的一些制高點，反制組的特警隊員設置了瞭望哨，根據後方提供的信息，實時對無人機實施攔截。