CNN報導「上億人出遊」 環時：反華者崩了

十一國慶黃金假期從昨天展開，上億民眾出遊的景象也吸引了歐美媒體報導，美國CNN昨天以「中國控制住了新冠肺炎，如今上億人開始同期過假期了」為題，介紹中國已經控制住疫情，已經一個多月沒有本地傳播案例，這對多數還在疫情高峰、商業限制的歐美國家來說，是難以想像的。環球時報還稱，這一篇CNN的報導，讓「境外反華分子心態炸裂了」。

環球時報報導，CNN在該篇報導中說，中國武漢雖是新冠肺炎疫情最早的爆發地，但中國自3月起就已經大致控制住疫情，雖後續偶有零星疫情出現，但很快就通過大規模的監測和嚴格的限制性措施而控制下來，中國自8月中旬以來也沒有再出現過任何本地傳播的病例了。

環時稱，CNN表示，中國社會在今年春節出行季時的那種「緊張焦慮和不安」不在了，這種「短時間的大規模人口流動」，目前在世界上許多其他地方也都是「難以想像」的，因為那些地方的政府「仍在為控制疫情而掙扎著」。

該報導稱，CNN統整了中國官方與旅遊公司的數據指出，十一假期中國國內的旅遊人數將達5.5億人次，國內航班的機票亦賣出了1500萬張，比2019年同期還增加了10%。CNN也拿出歐美對比，稱在美國已累計700萬新冠肺炎確診，歐洲也處在第二次疫情襲來的擔憂之中。

報導引述CNN內容中也提到，中國官方與民眾並沒有因為疫情獲控制就忘記防疫，在飛機和火車上仍需要戴口罩、在人流密集的區域保持一米的社交距離，也有人自行攜帶消毒物品清潔手部。

CNN說：「此次黃金周假期，將是對中國成功控制住疫情的一次雄心勃勃的測試，也將給其經濟的復甦帶來久違的提振。」

環時指，CNN這篇報導在推特上引起了海外「反華分子」不滿，有人「盼望」著中國在此次假期後出現更多病例或再來一波疫情，有人則懷疑CNN是在報導「假新聞」。