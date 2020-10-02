國慶最狂布條 「感謝書記索賄10萬」

10月10是中共建政71周年的日子，但福建省莆田市因近來爆發多次拆遷問題的爭議，當地居民居然掛「莆田群眾慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」，引發熱議。

根據中國「法制傳媒」報導，掛白布條的莆田市民陳志高，當初為響應政府號召，決定對自家房屋進行修建改造。然而，在修建改造前的2019年11月7日，社區書記陳新文以陳志高兄弟沒有審批手續，不能修建住房為由，索賄10萬元人民幣後，再索要價值數萬元人民幣的茶葉和菸酒，總價值達到數萬元人民幣，無異把他當成是提款機。

陳志高提到，今年4月15日，陳新文要求他向其他村莊的中學捐款15萬人民幣，否則就要對房屋進行拆除作業，不過官員在一次敲詐50萬人民幣失敗後，還是將房屋拆得亂七八糟，因此掛出布條，寫著「慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」，目前當局已經介入調查。

陳志高並稱，陳新文索賄不成就「選擇性」強拆他的房子，他憤而向莆田市紀律檢查委員會舉報，並提出錄音、銀行轉帳憑證等證據，但紀委監委一查就是兩個多月，仍然沒有結果。他於2020年6月向警方報案，但警方當時未對此進行刑事立案。

目前，他除了向上級公安機關申請覆議，並向檢察機關申請立案監督外，也重新整理證據材料，準備再次向警方報案。目前，陳新文對於這些指控尚未回應。