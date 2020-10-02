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長假首日大火 太原景區13死 業者：休息1天就營業

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
火災現場冒出大量濃煙。（視頻截圖）
火災現場冒出大量濃煙。（視頻截圖）

山西省太原市在十一長假第一天就傳出不幸意外。新華社報導，根據山西省政府新聞辦公室通報，1日13時04分，山西省太原市迎澤區台駘山景區冰燈雪雕館發生火災，導致13人遇難，15人送醫救治。事故原因正調查中，但業者竟打算休息1天，就要繼續營業。

中新網指出，發生火災的台駘山景區冰燈雪雕館出事前三天，當地安全部門才剛對景區進行過消防安全督導檢查。

梨視頻發布的視頻顯示，臺駘山景區一位工作人員稱，是線路問題導致火災，2日將停業檢修，後天恢復營業，對遊樂設施沒有影響。

根據台駘山景區官方微信公眾號上的介紹，該景區於2013年對原先十多個石料廠和廢棄煤坑進行集中治理、打造，經過7年發展，成為觀光、休閒旅遊、生態休閒等為一體的綜合型旅游生態遊樂園，為4A級景區；這次事故發生地「四季彩色冰雕館」號稱是目前華北地區最大的室內冰雕館。

景區介紹稱，這座3200平方米的室內冰雕館裡，有400多件冰雕作品，匯集城池、廟宇、樓閣、庭廊等建築，「堪稱冰雕藝術史上同一展館內造型數量之最」。

澎湃新聞報導，該公司於2019年4月24日，曾因在小山溝村非法佔用的林地和集體土地，被太原市規劃和自然資源局行政處罰34萬餘元，並責令恢復土地原狀，將所佔用集體土地退還村委會。

報導稱，台駘山景區被稱為當地的「網紅景區」。台駘山景區因上古人物「台駘」而得名。相傳，台駘出生於台駘部落，是五帝之一金天氏少昊後代昧的兒子，為早於大禹200年的華夏治水第一人，也是太原歷史上第一個有名有姓的人，被視為是太原的始祖。

新華社報導，在太原市台駘山景區冰燈雪雕館發生火災後當晚，山西省政府隨即召開全省安全生產工作視頻會議，決定在全省範圍內立即開展重點行業領域安全生產專項檢查，同時成立太原台駘山景區「10·1」重大火災事故調查組。

山西省太原市迎澤區台駘山景區10月1日發生火災，消防人員在現場共搜救出28人，其中13人不幸遇難，其餘15人送醫救治。（新華社）
山西省太原市迎澤區台駘山景區10月1日發生火災，消防人員在現場共搜救出28人，其中13人不幸遇難，其餘15人送醫救治。（新華社）

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