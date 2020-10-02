中秋冷！酒樓訂座僅2成 月餅銷量少2/3

中秋佳節向來是酒樓業界的生意日，香港餐務管理協會會長楊位醒表示，今年酒樓的普遍訂座率僅得去年兩成，「入行4、50年從未見過，不像中秋節。」而且月餅銷量也只及去年約三份一，由去年港幣23億元（約2.9億美元）下跌至今年只有7億元（約9032萬美元 ）。

香港01報導，楊位醒稱，往年中秋節的大檯訂座占全場約三份二，今年卻變成「眼鏡檯」及「三角檯」，即一家人分為兩或三檯用膳，傳菜員會將平日一圍的菜平均攤分，「食得不過癮」，又估計不少市民移師其他類型的餐廳做節。堂食生意減少，然而外賣訂單比去年增多一至兩倍，但整體生意也不及往年。

另方面，不少市民仍無懼疫情前往西九文化區賞月。有市民感恩天公造美晚上有好天氣，並大讚西九文化區的風景優美，能一覽香港的夜景。也有母親為小朋友安排好連假的玩樂行程表，更指「玩完之前與吃飯之前，都會用酒精搓手液搓手。」

中秋節及國慶節假期首晚，夜空澄明，一掃昨日的黑雨壞天氣。西九文化區的草地上有約百名市民聚集一同賞月，除了燈籠、螢光棒等必備應節玩具外，亦有市民帶同帳篷、腳架、摺桌、吹氣椅、相機等享受大好假日。