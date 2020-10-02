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十一冷！沒內地客 港店家嘆等死 尖沙咀如空城
受疫情影響，十一黃金周內地赴港旅客大幅減少，昔日購物熱點人潮不復見，尖沙咀今年內地客幾絕跡，有藥房索性清空貨架的花膠、鮑魚，只剩下一個個大空瓶，員工稱「放出也都沒人買」；鐘表店經理也說，一宗生意也無，只是在「等死」。
明報報導，去年9月29日及30日兩天約7.7萬及逾10萬人次的內地訪客入境，但今年只得141及149人次入境。十一國慶日假期中午的尖沙咀，不復見往年人潮，海港城逛街者多為本地一家大小。毗鄰的廣東道、海防道人流亦不多，不少藥房及珠寶店「拍烏蠅」。
報導指出，海防道一間藥房把貨架上原本裝花膠、人參、海參及乾鮑的玻璃瓶全清空，店內如快將結業般空蕩蕩。張姓員工說，最誇張一日內只有百多元生意，「只可賣水」，因此索性把貨收起。昨日開業只為整理東西，還表示， 「不開張好過開張啊！因為開店了連電費都賺不到」。回想去年反修例運動，他說「沒封關，多多少少也有一點客，雖然少了好多，也叫維到皮。現在就算免租也有蝕啊！」
報導稱，同一街上的「尊貴鐘錶珠寶」店舖同樣門可羅雀，門外玻璃櫥窗及店內貼上「水深火熱」、「無力抵抗」、「減價」、「套現」、「慘」等字眼。經理李先生說「叫政府再派錢啦，天災人禍都齊了。」他續稱全日都可以無生意，「一潭死水，現在的香港，兩個字形容『等死』。」
報導稱，另一間尖沙咀的珠寶店「嬋珍珠寶」則貼出「光榮結業」告示，員工陳先生說該店一向做本地客生意，而老闆年事已高，加上疫情使店舖生意比去年同期大跌五成，令老闆決定本年內結業。
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