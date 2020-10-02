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中國擴大接種試驗中疫苗 維權人士不信任

中央社 / 台北2日電

中國持續針對特定人員接種仍在臨床試驗第三期的2019冠狀病毒疾病（COVID-19武漢肺炎）疫苗，安全性引起外界質疑。近日，一群中國疫苗受害者家屬出面表示對該疫苗不信任，也不會接種。

紐約時報日前報導，目前世界上還沒有任何一款疫苗被確定有效，但中國迄今已大規模給特定人士注射未經檢驗的疫苗，這種急切的做法相當於一場豪賭。

自由亞洲電台報導，一個由中國問題疫苗受害者家屬組成的維權團體，9月29日在北京市衛生健康委員會大門前聚集維權，同時對於中國冒進擴大COVID-19疫苗接種，提出質疑。

報導引述李新與何方美這對夫妻說，他們對COVID-19疫苗不信任，也不會接種。他們的女兒在2018年因接種武漢生物製品研究所研發的疫苗，引發病毒性脊髓炎，險些癱瘓，目前仍在復健。

何方美表示，去年因在北京上訪維權而被抓捕入獄，目前和女兒一起住在河南省輝縣的老家，受到地方政府的嚴格監視和管控，她的女兒因此無法持續在北京接受治療。

對於目前中國大範圍接種試驗中的COVID-19疫苗，何美方說，「絕對不會接種」，她並對接種COVID-19疫苗須簽署保密協議提出質疑：「資訊應該是公開透明，應該告訴外界這個疫苗的副作用是什麼、會發生哪些不良反應，發生不良反應後又該怎麼樣獲得救助或治療。」

中國人權工作者楊占青接受自由亞洲電台採訪時指出，在他跟進的問題疫苗維權案中，只有一名家長成功起訴立案並得到賠償。

近年中國屢次發生問題疫苗事件，2007年，山西發生多起兒童注射疫苗後造成傷殘，甚至死亡的事件；2013年，中國南方出現多起嬰兒注射B肝疫苗後造成傷亡的事件。

2018年，長春長生生物科技的狂犬病疫苗生產記錄造假被查，在這之前，該公司與武漢生物製品研究所生產的「白喉破傷風百日咳混合疫苗」，均被揭露不合格。

中國生物技術公司9月宣稱，該公司研發的兩款COVID-19疫苗，迄今已有數十萬人次接種，無明顯不良反應案例，無一人感染，預估抗體至少可維持1至3年。其中一支疫苗就是其旗下的武漢生物製品研究所研發。

疫苗 COVID-19 武漢

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