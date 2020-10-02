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山西太原一景區中秋節發生火災 導致13死15傷

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
山西省太原市迎澤區台駘山景區10月1日發生火災，消防人員在現場共搜救出28人，其中13人不幸遇難，其餘15人送醫救治。新華社
山西省太原市迎澤區台駘山景區10月1日發生火災，消防人員在現場共搜救出28人，其中13人不幸遇難，其餘15人送醫救治。新華社

山西省太原市在今年「十一」長假第一天就傳出不幸意外。新華社報導，根據山西省政府新聞辦公室通報，10月1日13時04分，山西省太原市迎澤區台駘山景區冰燈雪雕館發生火災，導致13人遇難，15人送醫救治，事故原因正在調查中。

中新網指出，發生火災的台駘山景區冰燈雪雕館出事前三天，當地安全部門才剛對景區進行過消防安全督導檢查。

根據台駘山景區官方微信公眾號上的介紹，這次事故發生地「四季彩色冰雕館」號稱是目前大陸華北地區最大的室內冰雕館。

景區介紹稱，這座3,200平方公尺（約968坪）的室內冰雕館裡，有400多件冰雕作品，匯集城池、廟宇、樓閣、庭廊等建築，「堪稱冰雕藝術史上同一展館內造型數量之最」。

報導稱，台駘山景區被稱為當地的「網紅景區」。台駘山景區因上古人物「台駘」而得名。相傳，台駘出生於台駘部落，是五帝之一金天氏少昊後代昧的兒子，為早於大禹200年的華夏治水第一人，也是太原歷史上第一個有名有姓的人，被視為是太原的始祖。

新華社報導，在太原市台駘山景區冰燈雪雕館發生火災後當晚，山西省政府隨即召開全省安全生產工作視頻會議，決定在全省範圍內立即開展重點行業領域安全生產專項檢查，同時成立太原台駘山景區「10·1」重大火災事故調查組。

火災 事故 公眾號

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