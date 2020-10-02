北方第一奇山 白石山如臨仙境

所謂「太行山似海，波瀾壯天地」，河北省保定市地處太行山東麓，擁壯麗美景，為北方一大觀光勝地。其中，位在保定的淶源縣內，有一座「白石山」矗立於此，為八百里太行山北端之首，山巒疊翠、雲霧繚繞，仿若人間仙境，更被稱為「北方第一奇山」。

保定淶源縣氣候涼爽宜人，有著「京西夏都」美稱，其群山起伏、溝谷縱橫；位於縣中南部的白石山，主峰佛光頂海拔2099米，經幾億年大自然的洗禮，形成獨特的地質構造，白色大理岩高低錯落，為中國大陸唯一的大理岩峰林山系。

白石山景區總面積54平方公里，主山脊線長7000餘米，具有峰多、壁峭、形異、勢險四大特點，為了讓遊客一覽壯麗山景，景區規畫了三條登山路線，依照海拔高低分成佛光頂遊覽線、雙雄石遊覽線以及飛狐峽遊覽線，每條路線所遇景緻各不相同，登山步道環繞著山巒絕壁，分別串連了「白石晴雲、姜太公釣魚、白石凇韻、景心流嵐、三聖朝佛、仙人曬靴」等為代表的白石十二景，身在此山如臨仙境，腳踏雲海，奇岩環繞，令人流連忘返。

「巍巍太行，千里蒼茫。萬古白石，地老天荒。」經過大自然漫長悉心的雕琢，打造出獨一無二的白色大理岩峰林地貌，其山勢險峻、峰高谷深，擁有壯麗之美；由於獨特的氣候特徵，山嵐層層、如夢似幻，為白石山添加了些神秘的色彩，可謂是人間仙境。

若說白石山是太行山脈的天上人間，那麼山腳下還座落著一處世外桃源——「戀鄉・太行水鎮」。

太行水鎮位於保定易縣，總面積為面積約3.5平方公里，是首屆河北省旅遊產業發展大會承辦地，以太行民俗、鄉村之情為主題搭建，展現出簡約質樸的建築風格、怡然自得的生活方式以及濃濃的太行風情。

整個水鎮溫婉細緻，走在仿古的街道上，吃一口道地小吃，體驗傳統文化，為遊客寫出一頁頁屬於太行山的鄉村童話。