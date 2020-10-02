上海虹橋機場日前發生一宗恐怖意外，一名在停機坪工作的機務人員，被一輛從後而來的飛機牽引車撞上，直至牽引車完整輾過機務人員身體後，司機才發覺有異停車。事件意外引起網民爭論，認為從監控畫面所見，機務人員就在牽引車正前方，但司機完全沒減速，甚至有許多人質疑「像故意的」，不過有網民解釋，機場牽引車的座位是可前後轉向的，司機或剛好轉動了座椅。有內媒稱多名看過畫面的民航人士都認為無法判斷駕駛座有沒有轉向，東方航空就表示事件仍在調查中。

2020-10-01 20:31