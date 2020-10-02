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合肥中歐班列4連發
合肥國際內陸港發展有限公司表示，9月28日至30日，4列中歐班列自合肥北站物流基地鳴笛發車，累計將352標箱「安徽製造」的白色家電運送至俄羅斯、烏克蘭地區，總貨重近900噸，掀起一波班列開行熱潮。 中新社報導，此次連發連運主要呈現三亮點：包括開闢了「合肥—烏克蘭基輔」的新線路；打通鐵路運輸五大過境口岸；發運班列全為安徽本土製造業定製專列。 其中，9月30日開行的經滿洲里口岸、綏芬河口岸出境的兩趟班列，標誌著合肥中歐班列實現鐵路五大過境口岸全面貫通。這兩趟班列的發運，成功打通兩個新口岸，是對合肥中歐班列線路、口岸、站點多元化網絡佈局的有力補充，為安徽地區開拓國外市場的企業搭建起了一座便捷的貿易橋樑。 合肥國際陸港相關負責人介紹，隨著一帶一路建設從謀篇布局的「大寫意」階段邁向精耕細作的「工筆畫」時代，中歐班列線路網絡佈局及服務輻射範圍至關重要，9月30日首發「合肥—烏克蘭基輔」班列，為合肥中歐班列再添一條新線路。 自合肥中歐班列開行以來，目前已開通28條線路，直達10個國家、29個節點城市，基本保證亞歐大陸全覆蓋。今年以來，合肥中歐班列已開行420列促進安徽外向型經濟建設和產業發展。
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