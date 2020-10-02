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臘滿高速公路通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

雲南省猛臘縣政府表示，歷經三年緊張施工，猛臘至猛滿口岸高速公路近日通車運營。

這條臘滿高速公路是繼小（猛養）磨（憨）高速公路之後，第二條通往老撾的高速公路，對促進雲南與東南亞經濟貿易往來具有重要作用。

中新社報導，臘滿高速公路主線建設總里程49.02公里，路線位於雲南西雙版納州猛臘縣境內，起點直連中國國家高速公路網昆明至磨憨高速公路，終點位於中國國家級猛滿口岸中老35號界碑。

建設前期，西雙版納州僅有小磨高速和思小高速，加之省道S214線和縣道X173線公路修建年代早、技術等級低，路況較差。近年來，交通運量迅猛增加，既有公路難以滿足國門口岸邊貿發展需求，制約著經濟發展。

臘滿高速公路建成通車後，與老撾國道17號公路相連，出境可通往老撾芒新、琅南塔，進而可通往東南亞、南亞多國。

高速公路 東南亞

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