上海機場東航機務人員被飛機牽引車輾斃 網民看畫面細思極恐

上海虹橋機場日前發生一宗恐怖意外，一名在停機坪工作的機務人員，被一輛從後而來的飛機牽引車撞上，直至牽引車完整輾過機務人員身體後，司機才發覺有異停車。事件意外引起網民爭論，認為從監控畫面所見，機務人員就在牽引車正前方，但司機完全沒減速，甚至有許多人質疑「像故意的」，不過有網民解釋，機場牽引車的座位是可前後轉向的，司機或剛好轉動了座椅。有內媒稱多名看過畫面的民航人士都認為無法判斷駕駛座有沒有轉向，東方航空就表示事件仍在調查中。

9月29日上午9時許，上海虹橋機場一名東航機務人員在停機坪上被牽引車輾過身亡。從監控畫面所見，機務人員在一架東航客機前走過，一輛牽引車從後駛近，一路沒有減速，機除人員也未為意身後有車。

可怕的事隨即發生，牽引車車頭撞正機務人員，將他捲入車底，畫面當時只見到他上半身，不消1秒整個人消失於畫面，他被扯入車底，牽引車仍未減速，直至牽引車駛遠時，機務人員被輾過後躺地一動不動，牽引車慢慢停下。

東方航空表示，當日（29日）職員在虹橋機場工作時發生地面交通意外，一名機務人員在停機坪遭牽引車輾壓身亡，涉事的牽引車當時在執行保障航班MU5153的安全任務，事發起因仍在調查中。機務人員隨即被送院治理，但搶救後終告不治，公司對他的不幸離世表示沉痛哀悼，正協助其家屬處理身後事。

為方便牽引或脫離飛機，牽引車駕駛座設計上可以前後轉向的，但內媒指多名看過監控畫面的民航人士，都表示無法判斷牽引車的駕駛座有沒有轉向，的確有牽引車脫離飛機的前輪後，直接倒車駛走的情況，即有可能看不到正前方有人行過。

監控畫面公開後，許多網民未等調查完成，已質疑司機似是故意撞上去，又指即使座位可轉向，司機沒理由不觀察倒車方向就開車，指該機務人員實在死得太慘。不過，隨即有網民提到駕駛座轉向的問題，又透露牽引車司機工作時間非常緊迫，為方便都會直接倒車走，不會轉動座位，該機務人員可能走入了司機的視野盲區。

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文章授權轉載自《香港01》