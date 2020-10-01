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江西上饒多名村幹部「自掘祖墳」獲表揚

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
漆工鎮曾成功「處置」一宗村民違規土葬事件，涉事土葬墳墓被強行起棺，遺體火化處理。（取材自澎湃新聞）
漆工鎮曾成功「處置」一宗村民違規土葬事件，涉事土葬墳墓被強行起棺，遺體火化處理。（取材自澎湃新聞）

江西省早年大力推行「綠色殯改」，由於手段偏激，甚至多地出現「搶棺砸棺」亂象，惹起民怨。不料，日前傳出上饒鄱陽縣表揚多名村幹部「自掘祖墳」，其中一名幹部拆除爺爺奶奶等親屬墳墓17座，官方盛讚他們是墳墓治理榜樣。

香港01報導，上饒鄱陽縣雙港鎮政府日前發出通報，稱要表揚多名村幹部，原因是他們拆除親屬甚至父母的墳墓，「為全鎮墳墓治理做出了榜樣」。

通報稱，大力開展農村人居環境整治和墳墓專項治理，是全鎮當前重點工作。其中一名被表揚的村幹部是雙橋村黨支部負責人王訓文，他拆除了爺爺奶奶等親屬墳墓共計17座。此外，雙豐村黨支部書記彭芳腊、雙港鎮機關干部彭克平、彭少昱，亦因拆除父親或父母墳墓而被表揚。

此外，鄱陽縣政府日前宣布決定在全鎮範圍內全面展開亂葬墳墓專項治理，要求散埋亂葬墳墓全部要易地遷移入公墓或骨灰堂，又或就地平墳「立改臥」（安裝臥式墓碑）後再以綠化的方式治理。方案要求確保在11月30日前全面完治理任務，其中黨員要帶頭做好，「主動帶頭治理自家墳葬」，並且要七天內進行，否則追究有關人員責任，包括有停職、考核評為不稱職、停發工資等。

澎湃新聞報導，為了響應政策，雙港鎮設立了進度獎。按完成比例計算，一等獎（1個）獎勵10萬元，二等獎（2個）獎勵8萬元，三等獎（3個）獎勵5萬元。二是設立工作總量獎。按完成任務個數計算，在規定時間內完成任務的村，按每遷一組墳獎勵150元，每平一組獎60元（全鎮總獎勵資金不超過40萬元）；在此基礎上，分大、中、小三類村，各類第一名獎10萬、第二名獎8萬、第三名獎5萬。

同時，還設立了個人獎。黨員幹部和公職人員帶頭治理自家墳墓的，一等獎（10名），每人獎1000元，二等獎（10名），每人獎800元，三等獎（10名），每人獎500元。

香港 墓碑

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