山東狠父遺棄3歲兒餵藥「裝編織袋」丟路邊

又傳出人倫悲劇！山東煙台人曲姓男子覺得3歲兒子是累贅，竟乘高鐵到萊西，餵食兒子安定藥物後，將兒子遺棄在一公司門口，還好被人發現報警。曲男為何如此狠心？孩子的母親去了哪裡？引發網友議論。

杭州交通918報導，2011年年初，煙台人曲男在煙台市某KTV認識劉女後同居，兩人在2015年、2016年非婚生下兩個兒子，被遺棄的是小兒子。2018年2月，劉女與曲男分手後帶著大兒子離家出走，至今杳無音信。

由於曲男一直好逸惡勞，多次因故意犯罪被追究刑事責任，長期沒有收入，他將小兒子視為累贅，並萌生將孩子遺棄的想法。

據報導，2019年11月16日，曲男與友人一起帶著小兒子乘高鐵從煙台市芝罘區來到萊西市。之後，曲男以將孩子送給親戚寄養為由支開友人，並給兒子餵食四分之一片安定藥物致其昏睡後，放入事先準備好的手提編織袋內，然後打車至萊西市威海東路一行人稀少的公司門口處，將編織袋放下後，獨自離開。

近日萊西市人民檢察院以涉嫌遺棄罪對被告人曲男提起公訴。到案後，曲男如實供述事情經過，更可恨的是，仍以沒有收入等為由拒絕繼續撫養孩子。

萊西公安部門表示，目前孩子暫時住在青島市兒童福利院。

為保護未成年人權益，萊西市人民檢察院檢察官在尋找曲小某生母未果的情況下，啟動了撤銷監護權程序，向臨時照料曲小某的兒童福利院發送檢察建議，依法支持兒童福利院向人民法院提起撤銷曲某某監護權之訴。