邊騎車邊用電腦被封「車神」 清華生有苦衷

清華大學一名學生托著一台筆記本電腦，一邊跑程式一邊騎自行車的視頻近日在網上熱傳。該學生被封「學堂路車神」，還有網友評論稱：原來這就是我和學霸之間的差距。

澎湃新聞報導，視頻熱傳當晚，疑似當事學生在知乎上就此事作出回應稱，「騎車帶電腦是因為程序沒跑完，害怕關閉機蓋後導致程序中斷，三四個小時重新來。」

當事學生也承認騎車帶電腦是肯定不正確的行為，已深刻認識到了此類行為的危害性，今後絕對不會再做出類似的行為。

清華大學多名學生表示，「學堂路車神」事件並非孤例，也不是罕見現象，他們對這種「自行車上的生活」並不感到意外。為了趕時間，還有同學邊騎車邊吃飯；在學校食堂等地方都能見到端著電腦、盯著電腦屏幕的學生，甚至在衛生間裡也會碰到這樣的同學。