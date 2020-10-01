快訊

GMP兩藥廠出包！世達上個月下架7藥品 今再回收6款藥

台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊騎車邊用電腦被封「車神」 清華生有苦衷

世界日報 / 中國新聞組／上海1日電

清華大學一名學生托著一台筆記本電腦，一邊跑程式一邊騎自行車的視頻近日在網上熱傳。該學生被封「學堂路車神」，還有網友評論稱：原來這就是我和學霸之間的差距。

澎湃新聞報導，視頻熱傳當晚，疑似當事學生在知乎上就此事作出回應稱，「騎車帶電腦是因為程序沒跑完，害怕關閉機蓋後導致程序中斷，三四個小時重新來。」

當事學生也承認騎車帶電腦是肯定不正確的行為，已深刻認識到了此類行為的危害性，今後絕對不會再做出類似的行為。

清華大學多名學生表示，「學堂路車神」事件並非孤例，也不是罕見現象，他們對這種「自行車上的生活」並不感到意外。為了趕時間，還有同學邊騎車邊吃飯；在學校食堂等地方都能見到端著電腦、盯著電腦屏幕的學生，甚至在衛生間裡也會碰到這樣的同學。

自行車 清華大學

延伸閱讀

福和橋人行道拓寬 明起機車道禁行自行車

新北電動自行車 10月12日起禁駛人行道

北京清華自評「雙一流」惹議 看中國教育工程大計

北京清華自評「世界一流」 遭中國教育部打臉

相關新聞

藏族美女網紅遭前夫潑汽油燒傷 與死神搏鬥16天後離世

四川一名藏族女網紅卓瑪拉姆，9月14日晚在家中直播時，遭前夫闖入潑汽油焚燒，全身90%嚴重燒傷，在醫院搶救16天後，9月...

打通川藏鐵路 逾1.3兆元經費大陸中央全數承擔

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，從四川成都到西藏拉薩的「川藏鐵路」最後一段尚未開工，也是施空難度最大的雅安至林...

邊騎車邊用電腦被封「車神」 清華生有苦衷

清華大學一名學生托著一台筆記本電腦，一邊跑程式一邊騎自行車的視頻近日在網上熱傳。該學生被封「學堂路車神」，還有網友評論稱：原來這就是我和學霸之間的差距。

山東狠父遺棄3歲兒餵藥「裝編織袋」丟路邊

又傳出人倫悲劇！山東煙台人曲姓男子覺得3歲兒子是累贅，竟乘高鐵到萊西，餵食兒子安定藥物後，將兒子遺棄在一公司門口，還好被人發現報警。曲男為何如此狠心？孩子的母親去了哪裡？引發網友議論。

大材小用？中科院博士後 樂當輔警

杭州餘杭街道辦招聘清華、北大碩博士引發「高學歷貶值」的話題才不久，成都公安局高新區分局一名頂著中科院博士後頭銜的輔警，也被熱議登上熱搜。主人公繆元穎透露，做輔警的工資不高，但他是「出於愛好幹這項工作」，看到自己的努力有實實在在的成績，精神相當滿足。

江西上饒多名村幹部「自掘祖墳」獲表揚

江西省早年大力推行「綠色殯改」，由於手段偏激，甚至多地出現「搶棺砸棺」亂象，惹起民怨。不料，日前傳出上饒鄱陽縣表揚多名村幹部「自掘祖墳」，其中一名幹部拆除爺爺奶奶等親屬墳墓17座，官方盛讚他們是墳墓治理榜樣。

到西安華清宮景區遊玩 殘疾人被要求展示殘疾處

西安市民王先生近日投訴稱，他與家人到華清宮景區遊玩時，遭遇了景區不尊重對待，在出示殘疾證的情況下，檢票處工作人員竟要求他家人下車展示殘疾部位，且態度強硬，很沒有禮貌。

10月12日起搭乘兩岸航班 需附核酸檢測報告

當前台灣民眾赴中國大陸不需要附上核酸檢測報告，但這項規定將從12日起改變，屆時旅客搭機須附上72小時內核酸檢測陰性報告，...

烏梁素海 生態補水破消失預言

內蒙古自治區巴彥淖爾市政府昨對外發布消息稱，作為黃河生態安全的「自然之腎」，烏梁素海實施生態補水近5年，水域面積保持在2...

兩岸圖書交易會 近400家將參展

第十六屆海峽兩岸圖書交易會將於10月14日至16日在廈門舉辦，兩岸近400家出版社將參展。本屆圖書交易會以「閱讀點亮未來...

上海明年辦花博 首設台灣展園

上海市將主辦明（2021）年「中國花卉博覽會」，在崇明島打造全生態島。特別的是，花博會舉辦十年來首度成立「台灣展園」。接...

川藏鐵路 雅安到林芝段獲批

西藏自治區發展和改革委員會30日披露，川藏鐵路四川雅安至西藏林芝段已正式獲批，新建線路起自既有四川成都至雅安鐵路雅安站，...

熱門新聞

林志玲被翻出大陸唱《我和我的祖國》 台灣網友意見兩極

歐陽娜娜、張韶涵大陸國慶獻唱影片曝光 全程未發言

歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

歐陽娜娜大陸高唱「我的祖國」 文化部：尊重陸委會

張韶涵登中共十一晚會 歐陽娜娜獨唱兩句歌詞巧妙避政治

詐保！狠父把智障兒推落海 被抓後急問：能拿到保險嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。