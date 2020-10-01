大材小用？中科院博士後 樂當輔警

杭州餘杭街道辦招聘清華、北大碩博士引發「高學歷貶值」的話題才不久，成都公安局高新區分局一名頂著中科院博士後頭銜的輔警，也被熱議登上熱搜。主人公繆元穎透露，做輔警的工資不高，但他是「出於愛好幹這項工作」，看到自己的努力有實實在在的成績，精神相當滿足。

綜合媒體報導，當「博士後當輔警」的消息被曝光之後，不少網友都發出了「大材小用」的呼聲，大家認為這樣的能力和學歷應該有更廣闊的平台，而不應該被一個輔警崗位所限制。畢竟不論是中科院還是博士後，每一個頭銜都足以引起用人單位的關注，也能輕易找到一份不錯的工作。如果僅僅從事輔警、從事法醫還是有些屈才了。

繆元穎的背景也被搜出。央廣網報導，繆元穎出身書香門第，父母均是已退休的高校教授。爺爺繆鉞是著名教育家。繆元穎畢業於香港大學分子生物學的博士，是中科院成都生物研究所和省醫院聯合培養的博士後 。

2015年，繆元穎進入博士後工作站從事遺傳性疾病基因檢測的研究工作。「當時高新公安聯繫我，希望我能去他們的DNA實驗室工作，覺得我各方面都很合適。」繆元穎表示，在公安從事技術工作，跟一直以來所學是有銜接的，能夠發揮所長，會很有成就感。

加入高新區分局DNA實驗室工作以來，繆元穎已檢驗了共1600餘件生物檢材，參與過重大、複雜、疑難的案件20餘起。很多看似複雜的案情，經過他的檢驗分析，都變得條理清晰、證據充分。

報導指出，在繆元穎的指導下，高新分局進一步完善了DNA實驗室的規章制度，規範了DNA實驗室物證的提取、檢驗方法，還增加配備了多種不同功能的DNA檢驗試劑盒，擴大了高新分局法醫物證檢驗範圍，提升了檢驗能力。

繆元穎透露自己是出於愛好幹這份工作，「我對這方面很感興趣，一直堅持到現在，每次看到自己的努力有實實在在的成績，精神上會很滿足」。他希望通過自己的努力，捍衛法律的公平和正義。對此，網友大讚他「是金子在哪都會發光」。

新京報評論指出，公眾不必被「中科院博士後當輔警」的標籤牽著走，更不必因此篤定「學歷不值錢」。雖然繆元穎名義上是個「輔警」，但他卻也扎實地做著「高大上」的法醫工作，而且還是帶頭人。學歷和專業能力給了繆元穎自由選擇生活的權利，這也是高等教育的重要目的。