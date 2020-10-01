到西安華清宮景區遊玩 殘疾人被要求展示殘疾處

西安市民王先生近日投訴稱，他與家人到華清宮景區遊玩時，遭遇了景區不尊重對待，在出示殘疾證的情況下，檢票處工作人員竟要求他家人下車展示殘疾部位，且態度強硬，很沒有禮貌。

西部網報導，王先生表示，8月23日和家人到華清宮景區遊覽，因為家人有肢體殘疾，所以就先去售票處問了一下買票流程，工作人員說直接網上買票就可以了。王先生說，買完票後，他開車行駛至檢票口，檢票人員表示要進行人臉比對。

「我拿著家人的身份證、殘疾證配合工作人員進行核驗，但被要求必須要殘疾人下車，告訴哪裡殘疾，還讓我的家人展示殘疾部位，讓他走兩步。」王先生覺得無法接受。由於兩名景區工作人員並未穿工服，也並未攜帶任何工作證件。王先生當場表示，希望工作人員能夠出示相關證件，卻遭到拒絕。

隨後，王先生向華清宮景區投訴。但經過一個多月景區始終沒能給出一個讓他滿意的說法。

華清宮景區票務相關工作人員對此表示，王先生的投訴他們正在處理中，至於何時給出結果，工作人員並未透露。