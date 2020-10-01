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藏族美女網紅遭前夫潑汽油燒傷 與死神搏鬥16天後離世

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸藏族直播主卓瑪拉姆，日前被前夫縱火焚身，全身多達85%面積燒傷，臉部更是被燒得面目全非。圖擷自微博
大陸藏族直播主卓瑪拉姆，日前被前夫縱火焚身，全身多達85%面積燒傷，臉部更是被燒得面目全非。圖擷自微博

四川一名藏族女網紅卓瑪拉姆，9月14日晚在家中直播時，遭前夫闖入潑汽油焚燒，全身90%嚴重燒傷，在醫院搶救16天後，9月30日不敵死神離世，大批網友表示嘆息。

綜合陸港媒體報導，卓瑪拉姆出身貧戶，收入來源主要靠種地和上山採藥，外型亮麗的她後成為網紅後扛起家計，但前夫唐姓男子在離婚後不肯放過她，9月14日晚上8時多前往她家，向她潑汽油焚燒，導致她全身燒傷緊急送醫。拉姆父親還在網上貼文籌措醫藥費。

卓瑪拉姆9月17日從阿壩州人民醫院轉院至四川省人民醫院，一直處於昏迷狀態。醫生告知家屬她全身燒傷百分之九十以上，要隨時做好準備。拉姆的姐姐卓瑪表示，家人一直希望她能康復，日前曾眼睛動了一下。

卓瑪拉姆在與死神搏鬥16天後，9月30日不幸離世。其前夫已被警方拘捕，案件正在進一步偵辦中。

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