打通川藏鐵路 逾1.3兆元經費大陸中央全數承擔

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，從四川成都到西藏拉薩的「川藏鐵路」最後一段尚未開工，也是施空難度最大的雅安至林芝段鐵路，近日已獲大陸國家發改委批准，而且高達人民幣3,198億元（約新台幣1.34兆元）的興建經費，也極其罕見地全數由大陸中央承擔。

報導指出，有「世紀工程」之稱的川藏鐵路，是連接四川與西藏的快速鐵路，呈東西走向，為青藏鐵路後的第二條進藏「天路」，也是中國西南地區的幹線鐵路之一。

川藏鐵路分為三大路段，分別是成都至雅安（成雅鐵路），雅安至林芝，林芝至拉薩（拉林鐵路）。成都至雅安段已於2018年12月28日通車。林芝至拉薩段2014年底開工，預計明年完工通車。

尚未開工的雅安至林芝段鐵路，海拔落差超過4,000公尺、橋隧比超過80%。這個地區板塊活動強烈、山地災害強烈、生態環境脆弱，被認為是川藏鐵路中施工難度最大的路段。

界面新聞稱，該段鐵路獲得大陸國家發改委的批復，意味著川藏鐵路全線開工指日可待。

發改委批復內容顯示，川藏鐵路雅安至林芝段設計時速為120至200公里，起自既有「成雅鐵路」的雅安站，經甘孜、昌都、林芝，接入目前正在興建中的「拉林鐵路」，新建正線1,011公里，全線共設26座車站。

報導指出，大陸一般幹線鐵路建設資金由中央預算內投資、地方政府出資、國鐵集團自籌資金三部分組成，城際鐵路中央不承擔投資。川藏鐵路成都至雅安段、拉薩至林芝段的投資中，均有地方政府和國鐵集團的身影，雅安到林芝段這樣完全由國家出資的鐵路在大陸很少見。

除鐵路正線，雅安至林芝段還包括配套的臨時施工道路885公里、電力線路2,000公里。界面新聞表示，一般情況下，這些設施會在鐵路完工後留給當地使用。

川藏鐵路建設還涉及到大貓熊棲息地保護。今年7月，大陸各個領域專家在成都召開會議，評審了川藏鐵路進入大熊貓國家公園生態影響報告。報告指出，鐵路建設將以最嚴格的技術標準、最嚴格的工程措施進行，以保護好大貓熊棲息地。