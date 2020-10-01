快訊

受不了混戰！美大選辯論將改變形式 還沒決定「關麥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福建前副省長張志南 首位遭指「防疫不力」的落馬高官

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
福建省前委常委、副省長張志南不只是大陸官場2020年落馬「首虎」，也是第一個遭公開批評「防疫不力」的落馬高官。中新社
福建省前委常委、副省長張志南不只是大陸官場2020年落馬「首虎」，也是第一個遭公開批評「防疫不力」的落馬高官。中新社

中共中央紀委國家監委網站9月30日通報，福建省前常務副省長張志南遭「雙開」（開除黨籍和公職）並移送檢察機關審查起訴。值得注意的是，張志南還是第一個遭中共官方公開通報批評「防疫不力」的落馬高官。

現年60歲的張志南，福建龍岩人。中共中央紀委國家監委網站年今年4月12日通報，其涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，被稱為2020年「首虎」。他也是十九大以來福建首名落馬的省部級官員。

而就在落馬的前一天，4月11日在福建全省推進重大項目建設積極做好穩投資工作視頻會議暨4月份重大投資項目月度協調會議上，張志南還以省委常委、常務副省長身分出席會議並講話。

被查之前，分管應急管理和醫保的張志南曾多次出現在當地媒體的公開報導中。3月7日，福建省泉州市欣佳酒店坍塌事故發生後，張志南也曾親臨事故現場。

根據福建當地媒體報導，今年初新冠肺炎疫情爆發後，張志南多次參與福建各類防疫活動。據《福建日報》報導，4月3日，張志南出席福州第三次迎接戰「疫」英雄勝利歸來活動；4月5日，中國政府赴菲律賓抗疫醫療專家組從福州啟程，張志南也到場為出征隊伍送行。

不過，中共中央紀委國家監委9月30日的通報，稱張志南「在新冠肺炎疫情大考關頭貫徹落實黨中央重大決策部署不力，敷衍應付、作風漂浮，搞形式主義」。

通報還指其，「對抗組織審查，搞迷信活動；不按規定報告個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益；家風敗壞，縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易」。

「徇私舞弊濫用職權，給公共財產造成重大損失；把公權力當成謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。」

據了解，在福建省2018年12月公布省政府領導成員最新工作分工前，張志南曾長期分管福建金融工作。

福建 中共

延伸閱讀

前福建副省長張志南遭雙開 被指防疫形式主義

武界壩異常放水釀4死 監委立案自動調查

中國新增19例新冠肺炎確診 皆境外移入

港媒：中國發改委主委何立峰團隊成形

相關新聞

福建前副省長張志南 首位遭指「防疫不力」的落馬高官

中共中央紀委國家監委網站9月30日通報，福建省前常務副省長張志南遭「雙開」（開除黨籍和公職）並移送檢察機關審查起訴。值得...

烏梁素海 生態補水破消失預言

內蒙古自治區巴彥淖爾市政府昨對外發布消息稱，作為黃河生態安全的「自然之腎」，烏梁素海實施生態補水近5年，水域面積保持在2...

兩岸圖書交易會 近400家將參展

第十六屆海峽兩岸圖書交易會將於10月14日至16日在廈門舉辦，兩岸近400家出版社將參展。本屆圖書交易會以「閱讀點亮未來...

上海明年辦花博 首設台灣展園

上海市將主辦明（2021）年「中國花卉博覽會」，在崇明島打造全生態島。特別的是，花博會舉辦十年來首度成立「台灣展園」。接...

川藏鐵路 雅安到林芝段獲批

西藏自治區發展和改革委員會30日披露，川藏鐵路四川雅安至西藏林芝段已正式獲批，新建線路起自既有四川成都至雅安鐵路雅安站，...

來自1500萬年前 丁氏花為花朵演化提供線索

中國科學院南京地質古生物研究所30日披露，中國大陸、西班牙古生物學者近日在約1500萬年前的琥珀化石中發現一種奇特的花。...

大陸迎8天長假 車站擠爆

大陸「十一」中秋八天長假前一天，各主要車站和機場都擠滿了返鄉或出遊的人潮。圖為浙江省杭州東站。

詐保！狠父把智障兒推落海 被抓後急問：能拿到保險嗎

又傳出人倫悲劇！湖南一名狠心父親為詐騙保險金，竟夥同親戚將有智力障礙的兒子帶到海南海口市一碼頭處，再將其推入海中，製造成意外墜海失蹤的假象。目前，兩嫌已全部到案，受害人遺體尋獲。辦案民警說，楊姓主嫌不僅在報案時沒有悲傷情緒，且被抓後仍在關心是否能拿到保險金。

中國黃金周估6億人次出遊 58888元套房訂光光

在中國疫情趨緩的下半年，長達8天的黃金周令民眾期待不已。攜程預計長假旅遊人次或將達到6億人次，各大景區、酒店湧現爆量需求。上海迪士尼樂園酒店傳出房價漲至7000多元（人民幣，以下同，約1000多美元），三亞亞特蘭蒂斯酒店高達5萬8888元(約8600美元)的房間更是搶訂一空，讓消費者「嚇到手機都掉了」。

奇葩制度！「洪荒女」游第一 因體測出局

2020年全國游泳冠軍賽日前在青島舉辦，於2016年里約奧運一戰成名、喊出「洪荒之力」的傅園慧在女子100米仰泳預賽拿第一，但她卻因體能測試成績未進前八，無緣決賽，消息衝上熱搜第一。傅園慧無奈表示「想不到我這輩子也有會跑步的一天」。據悉，體測已讓逾10名知名運動員因此出局。

中國「奇葩體測」 折騰足球員20多年

國家游泳隊一眾明星被體能測驗擋在了決賽的門外引發軒然大波，體能測試成了「冠軍消滅者」、「名將粉碎機」。許多網友難以理解，為何體測成績比競賽成績更重要？但殊不知，中國足協在20多年前就引入體能測試，限時12分鐘跑完3100米，嚴苛條件讓無數運動員都流下眼淚。

走進小說的場景 在上海用腳閱讀張愛玲

在世界任何地方，你都可以閱讀張愛玲、討論張愛玲；但是只有在上海，你可以走她...

熱門新聞

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

林志玲被翻出大陸唱《我和我的祖國》 台灣網友意見兩極

影／國民黨邀請演說 馮淬帆：不同情香港人 也不相信大陸會民主化

歐陽娜娜、張韶涵大陸國慶獻唱影片曝光 全程未發言

歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

歐陽娜娜大陸高唱「我的祖國」 文化部：尊重陸委會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。