福建前副省長張志南 首位遭指「防疫不力」的落馬高官

中共中央紀委國家監委網站9月30日通報，福建省前常務副省長張志南遭「雙開」（開除黨籍和公職）並移送檢察機關審查起訴。值得注意的是，張志南還是第一個遭中共官方公開通報批評「防疫不力」的落馬高官。

現年60歲的張志南，福建龍岩人。中共中央紀委國家監委網站年今年4月12日通報，其涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，被稱為2020年「首虎」。他也是十九大以來福建首名落馬的省部級官員。

而就在落馬的前一天，4月11日在福建全省推進重大項目建設積極做好穩投資工作視頻會議暨4月份重大投資項目月度協調會議上，張志南還以省委常委、常務副省長身分出席會議並講話。

被查之前，分管應急管理和醫保的張志南曾多次出現在當地媒體的公開報導中。3月7日，福建省泉州市欣佳酒店坍塌事故發生後，張志南也曾親臨事故現場。

根據福建當地媒體報導，今年初新冠肺炎疫情爆發後，張志南多次參與福建各類防疫活動。據《福建日報》報導，4月3日，張志南出席福州第三次迎接戰「疫」英雄勝利歸來活動；4月5日，中國政府赴菲律賓抗疫醫療專家組從福州啟程，張志南也到場為出征隊伍送行。

不過，中共中央紀委國家監委9月30日的通報，稱張志南「在新冠肺炎疫情大考關頭貫徹落實黨中央重大決策部署不力，敷衍應付、作風漂浮，搞形式主義」。

通報還指其，「對抗組織審查，搞迷信活動；不按規定報告個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益；家風敗壞，縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易」。

「徇私舞弊濫用職權，給公共財產造成重大損失；把公權力當成謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。」

據了解，在福建省2018年12月公布省政府領導成員最新工作分工前，張志南曾長期分管福建金融工作。