來自1500萬年前 丁氏花為花朵演化提供線索

中國科學院南京地質古生物研究所30日披露，中國大陸、西班牙古生物學者近日在約1500萬年前的琥珀化石中發現一種奇特的花。與一般花朵的花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊幾乎從同一點上生長出來不同，這種遠古花朵似乎經過了「縱向拉伸」，花朵中的各個器官，上下依次生長在一個花枝上。

新華社報導，領導該研究的中科院南古所研究員王鑫指出，此次研究涉及的琥珀化石產自北美洲多明尼加，距今約有1500萬年歷史。科研團隊在其中發現了一朵長約3公釐的小花，小花的各組成部分清晰可見，屬於典型的真雙子葉植物。研究者們將之命名為「丁氏花」，以紀念中國著名數學家丁石孫先生。

尤為獨特的是，一般花朵的花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊都緊密地「擠」在花軸的同一個部位—花托上，但丁氏花的花軸卻是伸長的：各組成部分上下依次排列，之間的間距被拉開了，彷彿經過了「縱向拉伸」，長在一個枝上似的。

「長久以來，人們一直想搞清楚花是怎麼來的。丁氏花的發現給我們提供了一條非常重要的線索，它的形態說明，花很可能就是縱向壓縮的枝。不久的將來，我們也許能徹底解開花的演化之謎。」王鑫說。

相關研究成果已於近日發表在學術期刊「古昆蟲學」(Palaeoentomology)上。該研究由中國科學院南京地質古生物研究所、福建農林大學、西班牙比戈大學、撫順琥珀研究所的學者共同完成。存有丁氏花標本的琥珀化石現存於撫順琥珀研究所。