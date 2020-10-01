川藏鐵路 雅安到林芝段獲批

西藏自治區發展和改革委員會30日披露，川藏鐵路四川雅安至西藏林芝段已正式獲批，新建線路起自既有四川成都至雅安鐵路雅安站，經四川甘孜、西藏昌都、林芝，將接入在建的西藏拉薩至林芝鐵路（拉林鐵路）林芝站。

中新社報導，川藏鐵路雅安至林芝段新建正線1011公里，全線共設26座車站，設計速度每小時120至200公里，最大坡度為30‰，項目估算總投資約3198億元人民幣，由大陸國家層面出資，未來根據實際情況建立動態調價機制。

據指出，川藏鐵路起於成都，終到拉薩，分為成都至雅安段、拉薩至林芝段和剛獲批的雅安至林芝段，全長1639公里。其中西藏境內就有約1000公里，海拔躍升在2000公尺以上，且需翻山跨河，規避地質災害易發區，建設難度大於青藏鐵路。

拉林鐵路業主方、西藏鐵路有限公司副總經理朱錦堂表示，雅安至林芝段堪稱川藏鐵路中最難的一段，「雅安至林芝段新建正線長度是拉林鐵路的2倍以上，90%以上的橋隧比也高於拉林鐵路的74.8%。」

「但在拉林鐵路建設過程中，已形成諸多成熟的施工技術和管理經驗。」朱錦堂說，比如施工人員克服了岩爆預測預報、穿越冰磧層和風積沙層等世界級隧道施工的難題，為今後川藏鐵路雅安至林芝段施工提供有益經驗。

2014年12月，川藏鐵路成都至雅安段、拉林鐵路先後開工建設，2018年12月28日成都至雅安段正式開通運營，拉林鐵路預計2021年開通運營。