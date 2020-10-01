上海明年辦花博 首設台灣展園

上海市將主辦明（2021）年「中國花卉博覽會」，在崇明島打造全生態島。特別的是，花博會舉辦十年來首度成立「台灣展園」。接下「台灣展園」設計規畫、運營建設的上海台協表示，將藉以宣傳台灣花卉產業、展示台灣園藝軟實力。

「第十屆中國花卉博覽會」倒數200天，上海市政府9月下旬安排崇明區委書記李政、區長繆京、花博會辦公室主任陳群，發布花博會建設最新進展。花博會辦公室主任陳群指出，崇明島上總面積10平方公里的主園區，截至9月中旬，已完成約三分之二，力爭今年12月底前竣工。明年3月底前各個展館將全部進駐，開展試運行，等待5月正式開館。

主建園區工程的花博會統籌協調指揮部建設組組長劉權平指出，為了將長江出海口「長江門戶」的崇明島，打造成世界級的生態島，利用全島水林田路，規畫花博園核心的「三區、一心、一軸、六館、六園」。值得一提的是，配合生態施工，還將首次採用「單層3D打印模板+噴射混凝土技術」建造工程。

上海市將主辦明年中國花卉博覽會，在崇明島打造全生態島（圖）。主建園區工程的花博會統籌協調指揮部建設組組長劉權平指出，規畫花博園核心的「三區、一心、一軸、六館、六園」。記者戴瑞芬／攝影

崇明區委書記李政強調，花博會明年5月至7月在上海崇明舉行，預計每天將帶動8萬人次客流量。透過花博會，崇明全島將形成「有顏值、產值、價值的鄉村產業」，打造出優勢花卉產業特色。今後還將帶動放大花博效應，打造花卉的研發、生產和銷售全產業鏈。

而「台灣展園」就位在花博會主場館的復興館。其中，室外面積2000平方公尺，室內面積300平方公尺。

花博會舉辦十年來，曾經在2007年北京舉辦時設立台灣展區，邀請20家台灣花卉業者帶著自家培育的花卉參展；2013年在江蘇常州舉辦時，則透過台灣花卉協會組團參展，設立台中園。這次將是首度成立展現台灣花卉專館的「台灣展園」。

「台灣展園」交由上海台協進行設計規畫、運營建設。上海台協會長張簡珍表示，規畫中的「台灣展園」最大亮點，除了各種花卉，還有數字化展示與科技呈現。

上海台協目前正用競標的方式挑選優質的景觀設計師、動畫動制作師等專家，張簡珍表示，台灣擁有眾多珍奇花卉，包括烏來杜鵑、台灣百合等，將在花博會為宣傳台灣花卉產業、展示台灣園藝軟實力。