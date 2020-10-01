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兩岸圖書交易會 近400家將參展
第十六屆海峽兩岸圖書交易會將於10月14日至16日在廈門舉辦，兩岸近400家出版社將參展。本屆圖書交易會以「閱讀點亮未來」為主題，採用線上線下相結合的形式，設立線下會場和線上論壇、銷售活動。
新華社報導，兩岸近400家出版社將攜圖書參展，其中大陸參展出版社181家，台灣參展圖書涉及出版社210家，兩岸參展圖書8.5萬冊。
組委會辦公室會務協調組組長、廈門外圖集團有限公司總經理申顯楊表示，本屆展會展館總面積約21000平方公尺，主會場設在廈門翔鷺國際大酒店，廈門外圖書城、新華書店、外圖鼓浪嶼書店以及台北三民書局、高雄麗文書店作為分會場，廈門外圖網上書店和台北三民書局網上書店作為線上平台，配合開展兩岸圖書促銷活動。
「本次展會還專門設立了『新時代、新出版、新發展』『眾志成城、同心抗疫』等主題圖書展區，展示大陸經濟社會發展。
台北三民書局、高雄麗文書店是首次設立分會場，參展圖書品種超過10000種。」申顯楊說。
作為歷屆海峽兩岸圖書交易會的重要配套活動，兩岸出版高峰論壇暨第二十五屆華文出版年會將採用海峽兩岸及港澳連線的形式進行，邀請業界代表致辭，並且就「全民閱讀推廣經驗互鑒」主題互相交流信息、分享經驗。
海峽兩岸圖書交易會於2005年在廈門創辦，已舉辦15屆，累計參展兩岸圖書1000萬餘冊，參展單位7000餘家（次），實現圖書銷售採購5.1億元人民幣，達成版權貿易及合作項目3022項，是兩岸出版物展銷、版權貿易、項目對接的重要平台。
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