兩岸圖書交易會 近400家將參展

又傳出人倫悲劇！湖南一名狠心父親為詐騙保險金，竟夥同親戚將有智力障礙的兒子帶到海南海口市一碼頭處，再將其推入海中，製造成意外墜海失蹤的假象。目前，兩嫌已全部到案，受害人遺體尋獲。辦案民警說，楊姓主嫌不僅在報案時沒有悲傷情緒，且被抓後仍在關心是否能拿到保險金。

2020-09-30 17:47