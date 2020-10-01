烏梁素海 生態補水破消失預言

內蒙古自治區巴彥淖爾市政府昨對外發布消息稱，作為黃河生態安全的「自然之腎」，烏梁素海實施生態補水近5年，水域面積保持在293平方公里，平均蓄水量達4.2億立方公尺，持續向好。

中新社報導，內蒙古水利部門認為，烏梁素海由於近年來持續實施生態補水，已打破了此前專家提出的烏梁素海10至20年就將消失的預測。

烏梁素海是黃河流域最大的功能性濕地、中國大陸第八大淡水湖，承擔著調節黃河水量、保護生物多樣性、改善區域氣候等重要功能，是黃河生態安全的「自然之腎」。

然而，因農田退水和部分城市生活汙水、工業廢水進入烏梁素海，加之生態補水不足，烏梁素海水質曾一度惡化為劣五類，湖區面積大幅縮減，引起中國大陸官方高度重視。

巴彥淖爾市副市長劉志勇受訪時說：「通過近年來的治理，我們深刻認識到，烏梁素海汙染問題在水裡，成因在岸上」。當地調整治理思路，把烏梁素海流域山水林田湖草作為生命共同體，由單純「治湖泊」向系統「治流域」轉變。通過綜合施策、標本兼治，目前烏梁素海水質總體穩定在五類、局部優於五類。