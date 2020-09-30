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詐保！狠父把智障兒推落海 被抓後急問：能拿到保險嗎

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
犯罪主嫌楊男指認現場。圖／取自紅星新聞
犯罪主嫌楊男指認現場。圖／取自紅星新聞

又傳出人倫悲劇！湖南一名狠心父親為詐騙保險金，竟夥同親戚將有智力障礙的兒子帶到海南海口市一碼頭處，再將其推入海中，製造成意外墜海失蹤的假象。目前，兩嫌已全部到案，受害人遺體尋獲。辦案民警說，楊姓主嫌不僅在報案時沒有悲傷情緒，且被抓後仍在關心是否能拿到保險金。

紅星新聞報導，楊姓主嫌說，「因為兒子智力有缺陷，自理能力較差，出生38年沒做一天事，加上家裡經濟壓力大，他自己又欠有一些外債，所以才會這麼做。」據辦案民警說，楊嫌曾在2019年就為兒子購買了相關保險，「他目前涉嫌故意殺人罪，根據相關法律，可能會被判處有期徒刑或無期徒刑，甚至死刑。」

報導說，海南省公安廳港航公安局僅用4個小時，迅速破獲這起故意殺人案，成功抓獲犯罪嫌疑人楊嫌和李嫌。

海南省公安廳港航公安局9月28日接到楊某發的報警稱，兒子在海口市秀英港7號泊位意外墜海失蹤。接警後，該局刑偵支隊與海口港碼頭派出所民警趕赴現場開展搜尋救助調查工作。

報導指出，楊嫌報案時沒有悲傷情緒，反而在民警詢問時非常驚慌，再加上死者為智障人士，種種異常讓民警高度懷疑，立即對楊某發進行調查。

警方隨後調出監控，楊男罪行在鏡下全部曝光。楊嫌供認了其與李男合謀一同殺害兒子並偽造意外死亡現場騙取保險賠償金。楊男並答應事成後，會給李人民幣6000元好處費。

經警方初步調查得知，2020年9月24日，楊男帶兒子到廣東省徐聞縣，隨後電話聯繫犯罪嫌疑人李男，稱讓李男一起到海南開旅店。

三天後，楊男帶著兒子與李男在廣東省徐聞縣碰頭。楊男私下與李男商量，讓李男幫忙在海上將不會游泳的兒子科推落入海，造成意外死亡的假象，以獲得意外保險賠償金。事成之後，楊某發會給李某貴人民幣6000元好處費。

案發時，楊男示意李男動手推楊某科入海，李男臨陣不願動手，楊某發見狀自己動手，用手從楊某科背部將其推落入海。

湖南一名狠父為詐騙保險金，竟夥同親戚將有智力障礙的兒子推入海中，製造成意外墜海失蹤的假象。視頻截圖
湖南一名狠父為詐騙保險金，竟夥同親戚將有智力障礙的兒子推入海中，製造成意外墜海失蹤的假象。視頻截圖

保險 公安 廣東 詐騙

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