中國「奇葩體測」 折騰足球員20多年

國家游泳隊一眾明星被體能測驗擋在了決賽的門外引發軒然大波，體能測試成了「冠軍消滅者」、「名將粉碎機」。許多網友難以理解，為何體測成績比競賽成績更重要？但殊不知，中國足協在20多年前就引入體能測試，限時12分鐘跑完3100米，嚴苛條件讓無數運動員都流下眼淚。

觀察者網報導，中國足協在1994年職業聯賽成立後，每個賽季前都會對球員進行體測。有一項攔住了無數球員的項目—12分鐘跑。在高原海埂測試，要跑完3100米才及格。若是成績低於2900米，會直接取消參賽資格。2900米，被當時的球員們稱為「生死線」。

足協前副主席兼秘書長王俊生曾在他的著作中描繪當時的慘狀，「跑過關者很多躺倒在地，痛苦地喘、呻吟，臉上是豆大的汗珠。沒過關100多人，多人因用力過猛，身體不適，早飯全噴出來了，慘不忍睹。」

入選國家隊的前國安球員李紅軍1994年就栽在了這個項目上，最終失去了參加當年甲A聯賽的機會。測試後他與隊友抱頭痛哭的畫面，成為了當時的頭條新聞。

2003年，中國足協改用YOYO體測代替12分鐘跑。

南方都市報報導，一位不願意具名的業內人士指出，在競技類體育項目中，運動員的體能和技能本就不可分割，「加強體能訓練的方向沒錯，但任何運動項目都有專屬的基本特點，增強運動員體能，應該針對不同項目設計出合理的測試項目和達標標準，而不應該以一個標準來一刀切」他指出，應該針對不同項目的，出台更個性化的體測方案。

對於當年足協實行的體測安排，退役後的國腳楊璞依舊耿耿於懷，「體測可以作為一個項目，但你對不能因為這個東西，去左右一個運動員對於足球的熱愛，更不能用一個測試來決定一個運動員的生死」楊璞這樣說。

對此，體育總局將游泳冠軍賽爆發體測不良的問題進行討論。