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奇葩制度！「洪荒女」游第一 因體測出局

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
2020年全國游泳冠軍賽日前在青島舉辦，游泳好手傅園慧在女子100米仰泳預賽拿第一，但卻因體能測試成績未進前八，而無法進入決賽。 圖／擷自影音
2020年全國游泳冠軍賽日前在青島舉辦，游泳好手傅園慧在女子100米仰泳預賽拿第一，但卻因體能測試成績未進前八，而無法進入決賽。 圖／擷自影音

2020年全國游泳冠軍賽日前在青島舉辦，於2016年里約奧運一戰成名、喊出「洪荒之力」的傅園慧在女子100米仰泳預賽拿第一，但她卻因體能測試成績未進前八，無緣決賽，消息衝上熱搜第一。傅園慧無奈表示「想不到我這輩子也有會跑步的一天」。據悉，體測已讓逾10名知名運動員因此出局。

看度新聞報導，傅園慧在26日比賽當天女子100米仰泳中游出了59秒48的預賽第一成績，也是唯一一名在預賽裡突破了1分鐘大關的運動員，但是她的體測排名在16人中只排第11位，最終無法晉級決賽。

傅園慧表示，「我體能進不了前八，因為我體能特別特別差」，她在參加比賽之前一直在惡補體能，之前五個項目加起來只有6分，這次比完26分，在所有運動員裡排在中下。「雖然進步還挺大的，但進入決賽還有差距，但我會繼續努力的」。

南方都市報報導，今年2月，國家體育總局發出多條「通知」，稱實現東京奧運會興奮劑零出現是體育系統當前面臨的首要政治任務，遂狠抓體能訓練。「通知」要求各項競技項目都要將體能測試達標作為選拔運動員的前提條件，不達標者將不得參加東京奧運會，包括象棋、劍擊等競技項目選手也需參加包括引體向上、2000米/ 3000米跑等體能測試項目，引發網友熱議「體能測試」的合理性。

因體能測試未達標而無緣決賽的窘境，在游泳選手上頻繁出現。

在全國游泳冠軍賽暨東京奧運會達標賽中，18歲的游泳女健將王簡嘉禾在1500米自由泳預賽、女子800自由泳預賽拿下第一，還打破亞洲紀錄。然而，王簡嘉禾因為3000米體能測試中跑得不快，未能達標，自己將無緣決賽。

游泳名將、大滿貫得主葉詩文在400米個人混合泳預賽中名列第四，但33分的體能測試成績名列第九，與決賽擦肩而過；於靜瑤、余賀新同樣輸在體能測試成績上，雖然成績達到東京奧運會A標，但皆因體能測試分數過低無緣決賽。

面對體能測試的爭議，中國游泳協會主席周繼紅指出，此舉的目的是彌補中國運動員的短板，以提高他們在世界上的競爭力。但網友不滿吐槽「天大的笑話！游泳選手不比游泳成績，比跑步成績！」、「好多老運動員一身傷給你去跑長跑」、「人家能這麼快的游1500米，你管他能跑多快啊」。

報導指出，體能測試的緊箍咒也難倒擊劍和體操等競技項目的部分選手。全國擊劍冠軍賽南京站成年組女子重劍個人賽中，2019年世錦賽女重團體冠軍成員無人入圍8強，其中孫一文、林聲因體能測試成績止步16強。

傅園慧

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