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中國黃金周估6億人次出遊 58888元套房訂光光

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
杭州西湖過去黃金周長假的人潮盛況。 圖／取材自微博
杭州西湖過去黃金周長假的人潮盛況。 圖／取材自微博

在中國疫情趨緩的下半年，長達8天的黃金周令民眾期待不已。攜程預計長假旅遊人次或將達到6億人次，各大景區、酒店湧現爆量需求。上海迪士尼樂園酒店傳出房價漲至7000多元（人民幣，以下同，約1000多美元），三亞亞特蘭蒂斯酒店高達5萬8888元(約8600美元)的房間更是搶訂一空，讓消費者「嚇到手機都掉了」。

每日經濟新聞報導，杭州馬女士答應3歲女兒長假時到上海迪士尼樂園玩。但她在旅遊平台一查酒店房價，發現竟高達7000多元。

查詢平台，若10月2日入住、10月3日退房，景觀雙人房的確顯示7753元，甚至還有超過8000元的房價；而官方直營5479元的單人房，已經顯示「訂完」。

旅遊業內人士孫先生分析，在線平台上出現奇高的價格，或是因為本身酒店客房已被預訂完，高昂的價格實際上可能只是為了勸退消費者。

中國證券報報導，你覺得7000元的房價很貴？位於北京的古北水鎮望京樓酒店房價在3500元到1萬7330元不等，房價皆普遍上漲。其中高達1萬7330元的仙女樓套房，10月2日也已售罄。

三亞的網紅酒店—三亞亞特蘭蒂斯酒店，十一期間各種房型價格在4917-5萬8888元不等，大部分房型價格與平常價格持平，部分房型上漲1000元左右，且多種房型均已告罄。

報導指出，十一長假期間，中國有1000多家景區宣布門票免費、折扣政策，一些景區已經出現了一票難求的情況，故宮等熱門景區的假期門票已經被搶購一空。

綜合多家旅行社信息來看，濱海度假、主題樂園打卡、山水名勝地遊、文化名城遊、登高賞秋遊，依然是最熱門主題類型。

江浙滬、成都、雲南和西北成為熱門目的地。驢媽媽數據顯示，杭州、蘇州、三亞、成都、大麗(大理和麗江)、廈門、甘寧連線(蘭州)、桂林、青島、廣州等是十大熱門目的地。

此外，貴州、甘肅、內蒙古、青海等西北地區諮詢、預訂人次增幅最大。其中，蘭州更位居中西部城市搜索量增幅前3位。

今年十一長假將接待國內旅遊人數6億人次，各大景區、酒店湧現爆量需求，三亞有酒店5萬8888元房間被搶訂一空。 圖／取材自中國證券報
今年十一長假將接待國內旅遊人數6億人次，各大景區、酒店湧現爆量需求，三亞有酒店5萬8888元房間被搶訂一空。 圖／取材自中國證券報

上海迪士尼 十一長假

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