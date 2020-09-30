中國2女遊客穿和服與軍艦合影 遭路人批「你是不是中國人」

河北秦皇島日前有兩名女子身穿和服在「開埠地站」觀光火車站外拍照，有一名男子見狀立即上前阻止，稱現場是軍事基地，並且國慶節臨近，中國人不應身穿和服拍照。

據了解，「開埠地站」是位於秦皇島港西港區，是中國大陸最靠近大海的火車站，在有百年歷史的碼頭秦皇島港旁邊，有大量抗日時期的工業遺址。從網路影片所見，一名男子斥責兩名身穿和服的女子，「你中國人穿個和服？」、「你是不是中國人？」女子則回擊「別指指點點，跟誰指指點點呢？」、「管好你自己」。

兩人起爭執後，該男子提出認為不妥的原因，他表示現場是軍事基地，有軍艦停泊在不遠處的港口，加上適逢國慶節前夕，遊客不應在此場合穿上和服拍照。

對於此事，秦皇島港公安局工作人員指附近確實有軍事基地，任何人無論穿什麼都不允許拍照。對於和服的問題，工作人員也稱不妥，「這個就涉及到一個民族感情問題」，工作人員指稱，男子的行為值得讚賞，「說明這個遊客一是有民族自尊心，第二他還有正義感，第三他還有安全意識」。

此事在網路上引發爭議，有網友就留言表示「這女的是沒腦子嗎？找事呢？」、「這種嘩眾取寵，不知所謂的人為了拍照什麼臉都不要了」、「既然有軍事設施，為什麼要讓遊人靠近？有沒有醒目的禁止拍照提示？有沒有保衛人員？」

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文章授權轉載自《香港01》