保定 傳說堯帝故鄉 坐擁皇家陵園

保定，古稱保州，因城池似靴，又名靴城，位於河北省中心地帶，太行山東麓，素有「北控三關，南達九省，畿輔重地，都南屏翰」之稱，不僅是京津冀地區中心城市之一，也是大陸歷史文化名城。

清西陵 列世界遺產

保定是傳說中堯帝的故鄉，有著三千多年的歷史，誕生了荊軻、劉備、趙匡胤、祖沖之、酈道元等歷史名人。當地文物古蹟眾多，如古蓮花池、大慈閣、直隸總督署、清西陵等。

位於保定易縣的清西陵，是清朝的三大皇家陵園之一，籌建於雍正七年（1729年），至1924年瑾妃入葬正式修建完畢。陵區共葬有4位皇帝、9位皇后，以及多名妃嬪、親王和公主，2000年被列為世界遺產。

雍正陵墓規模大

泰陵，乃雍正皇帝的陵墓，是清西陵的首陵。此處古松參天，風光秀美，不僅是古代皇陵的傑出代表，也是遊人休閒養生的絕佳之地。

除了建築年代早，規模大，泰陵的風水格局亦頗完整。其建築以一條2500米長的神道為中軸，由南向北錯落有序排列著石牌坊、大紅門、聖德神功碑亭、石像生等單體建築74座，歷經三個多世紀，保存至今。

其中的隆恩殿，面闊五間，進深三間，建築面積959平方米，重簷歇山頂，殿宇外圍用漢白玉石欄杆圍繞，殿前月台上陳設銅香爐、銅鶴、銅鹿。

軍校紀念館歷史見證

另一當地歷史文化的見證，不可不提保定軍校紀念館。保定軍校乃1902至1923年在保定創辦的一系列軍事教育機構的統稱，期間開辦的北洋行營將弁學堂、北洋陸軍速成武備學堂、陸軍部陸軍速成學堂、軍官學堂、陸軍軍官學校等學校，共培養軍事人才1萬1千多名。

陸軍軍官學校 將軍搖籃

陸軍軍官學校是其中規模較大、設施完整、學制正規、門類齊全的軍事學府，自1912年開辦到1923年停辦，共辦9期，設步科、騎科、炮科、工科、輜重科等兵科，畢業學生6574人，其中成為高級將領的多達千餘人，被譽為「將軍搖籃」。

保定軍校紀念館，即建立於原保定陸軍軍官學校舊址，作為大陸全國重點文物保護單位、河北省海峽兩岸交流基地，自1993年對外開放以來，共接待觀眾200餘萬人次。