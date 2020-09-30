大連港3萬噸級客滾泊位 通航

隨著亞洲最大載客量的豪華客滾船「中華富強」輪28日在大連港大連灣港區首航，大連港3萬噸級客滾泊位正式通航。

中新社報導，大連港3萬噸級客滾泊位改擴建工程於2019年7月正式立項，2020年9月18日通過竣工驗收並取得港口經營許可。該泊位總長251米，設計年通過能力42萬人次、20萬車次，是目前中國最大的客滾泊位。

此次首航的「中華富強」輪是由威海市海大客運有限公司斥資4.2億元人民幣打造的豪華客滾船。該船總長186.02米，型寬28.6米，總噸37883，額定載客2262人，服務航速19.5節，續航力5000海里，具有現代化、綠色環保、綜合節能的特點，是當前亞洲載客量最大的客滾船。

遼寧港口集團方面表示，新泊位的投用及新船首航，意味著渤海灣客滾運輸開啟了大船時代，這將有力助推「公鐵水」多式聯運與環渤海地區航運繁榮發展。接下來，「中華復興」輪也將於10月上線運營，為遼魯兩省跨海峽運輸運力更新帶來跨越式變革。