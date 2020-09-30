廣西往東盟 崇左-憑祥鐵路開工

新建廣西崇左至憑祥鐵路項目28日開工。崇左市市長何良軍稱，此項目建成後，將打通中國通往東盟又一條高速鐵路通道，加快補齊中國沿邊地區交通基礎設施短板，提升中國與東盟的經貿合作水平。

中新社報導，新建崇左至憑祥鐵路為廣西壯族自治區重點項目，為在建南寧至崇左鐵路的延伸。線路自崇左南站引出，經寧明縣北部、龍州縣終至憑祥市，預留遠期延伸至越南的條件，全線設崇左南站、寧明東站、龍州站、憑祥東站4個車站。

崇左至憑祥鐵路項目正線全長81.12公里，橋隧比83.56%，設計速度目標值為250公里/小時；項目投資總額為149億元人民幣，建設總工期3.5年。

項目建成後，線路西端經湘桂線與越南的同登至河內鐵路相連，經河內與萬象—曼谷—吉隆坡—新加坡相通；東端經南崇鐵路引入南寧樞紐與南寧至廣州、柳南（湘桂）、雲桂鐵路和在建的貴陽至南寧高鐵相連，形成中國—東盟之間的重要國際運輸通道。

廣西是中國唯一與東盟海陸相連的省份，是中國—東盟開放合作的前沿和窗口。近年來，廣西積極構建便捷通暢的現代化綜合立體交通網，加快建設連接「一帶一路」的陸海聯動通道。目前，南寧至崇左鐵路建設有序推進，該線路里程119公里，計畫2022年建成通車。