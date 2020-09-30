西寧至成都鐵路 青海段開工

四川達州一名12歲女孩日前爬上32樓欲跳樓輕生，危急時刻，民警突然說：「小妹妹別想不開，我請你喝秋天的第一杯奶茶。」將其打動，消防員換穿外賣小哥衣服，以送奶茶為由，將女該救下。

2020-09-29 16:18