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西寧至成都鐵路 青海段開工
中國西部鐵路大動脈西寧至成都鐵路28日在青海省西寧市正式開工。西寧至成都鐵路是中國國家中長期鐵路網規劃「八縱八橫」高速鐵路網快速通道項目之一，線路經青海省黃南藏族自治州、甘肅省甘南藏族自治州、四川省阿壩藏族羌族自治州等地，正線全長836.5公里，項目總投資814.9億元（人民幣，下同）。
中新社報導，青海境內利用既有蘭新高鐵26.3公里，新建里程146.1公里，承擔投資119.7億元。新建線路自青海海東西站引出，經海東市，從黃南藏族自治州出省，省境內將新設化隆、尖扎、同仁3座車站。項目沿線地質構造、地形條件複雜，青海境內橋隧相連，橋隧比高達92%，是全線施工難度最大的部分。
青海省省長信長星表示，這條鐵路的建設，會極大提升西北地區鐵路網的布局，極大提高青海、甘肅、四川三省的交通通達度、暢通度，把位於中國西北方向的蘭西城市群和西南方向的成渝地區雙城經濟圈連在一起。
西寧至成都鐵路四川段今年3月已宣布啟動建設。
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