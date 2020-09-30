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瀟湘中秋情 湘台青年文化交流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020湘台青年文化交流節啟動儀式，暨庚子年兩岸大學生瀟湘中秋夜，前天以線上線下相結合的方式，在湖南中醫藥大學舉行。圖／本報湖南長沙傳真
2020湘台青年文化交流節啟動儀式，暨庚子年兩岸大學生瀟湘中秋夜，前天以線上線下相結合的方式，在湖南中醫藥大學舉行。圖／本報湖南長沙傳真

「雲月寄相思，瀟湘中秋情」，2020湘台青年文化交流節啟動儀式，暨庚子年兩岸大學生瀟湘中秋夜，前天在長沙湖南中醫藥大學舉行。

來自中南大學、湖南大學、湖南師範大學、湘潭大學、湖南中醫藥大學、湖南科技大學、南華大學等7所高校的150餘名台灣籍學生，與約300名大陸師生歡聚一堂，共慶中秋佳節。

本次活動以線上線下相結合的方式舉行，活動旨在打破2020年的疫情阻隔，為兩岸青年、師生提供歡聚的舞台，寄託兩岸和平發展的美好願景。

晚會上，7所高校的兩岸學生，獨具創意地編排了舞蹈、配音秀、詩歌朗誦、現場訪談、合唱等多種形式的節目，從《乘風破浪》開場舞到還原台劇《還珠格格》、《一起去看流星雨》的「聲臨其境配音秀」，從《一剪梅》、《念奴嬌·過洞庭》、《春江花月夜》、《水調歌頭》的古詩詞朗誦，到《中華少年》、《沁園春·長沙》、《兩個月亮》、《面朝大海春暖花開》現代詩朗誦的演繹，從《一家人的故事》聲音故事到《喜歡師大的月拾貳》原創詩表演，展現了兩岸青年大學生的活力與朝氣。

成立於2009年的湖南中醫院大學台灣校友會，與湖南中醫藥大學保持著密切的聯繫與互動，多年來致力於湘台兩地的文化交流與合作。

中南大學金融學專業的研一台灣籍學生何雅築代表講話表示：「由於疫情，在今年中秋佳節來臨之際，我們沒辦法趕回台灣，與家人團聚。但這場活動使我們相聚於此，得以共用中秋月夜的美景，共借一輪明月寄託思情，我感到一種別樣的溫暖。」

活動在兩岸青年的歡樂與不捨中落下帷幕。據悉，本次湘台青年文化交流節還將舉辦系列研學、聯誼等交流活動，為廣大兩岸青年提供廣闊的交流空間。

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