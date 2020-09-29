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「毒」害幼兒園25人 大陸河南幼師判死刑

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
萌萌幼兒園中毒的幼童。圖翻攝自澎湃新聞
萌萌幼兒園中毒的幼童。圖翻攝自澎湃新聞

河南焦作市幼兒園老師王雲被控在幼兒園八寶粥中投毒，致令25人中毒，其中一人不幸死亡的「萌萌幼兒園投毒案 」28日一審宣判，王雲被判處死刑，剝奪政治權利終身。

中央政法委微信公眾號「長安劍」報導，王雲是萌萌幼兒園老師，曾因瑣事對其丈夫馮男產生矛盾，把在網上購買的亞硝酸鈉投放到馮丈夫使用的水杯內，致使其飲水後中毒。隨後又因與同幼兒園孫姓老師產生矛盾，決定對孫姓老師報復。2019年3月27日上午，王雲將事先準備好的亞硝酸鈉投放到幼兒園的八寶粥內，致使25名學生食用後中毒，最終造成1人死亡。

法院認為，被告人王雲明知亞硝酸鈉對人體有害，但為報復他人，兩次投放亞硝酸鈉，尤其是在第一次投放後已造成其親屬身體損傷的情況下，明知不特定多人的幼兒園學生會食用八寶粥，但為報復同事，仍不計後果向粥內投毒，致使多名無辜幼童食用後中毒，且在作案後隱瞞被害人中毒原因，最終造成一人死亡、23輕傷的嚴重危害後果，釀成了社會高度關注的公共衛生安全事件。

法院指出，王雲犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，犯罪手段、情節極其惡劣，後果特別嚴重，應依法予以嚴懲。王雲在從事雇傭活動中故意致人損害，應當與其雇主即幼兒園負責人承擔連帶賠償責任。

幼兒園 中毒

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