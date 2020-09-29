外逃18年 重慶黑老大王平判死

被認為是「解放後」重慶第一代黑社會代表的王平，當年橫行重慶，成為重慶無人不曉的「黑霸王」。王平外逃18年後，在2018年9月11日被抓獲歸案，9月28日被判死刑。

北京青年報報導，今年61歲的王平，1987年曾因擾亂公共秩序被勞動教養三年，刑滿獲釋後組成犯罪團伙，從事黑社會性質組織犯罪，故意傷害、尋釁滋事、聚眾鬥毆、敲詐勒索、賭博等犯罪活動無所不為。上世紀90年代震驚重慶的九龍坡區陳家坪汽車西站聚眾鬥毆案、渝中區朝千隧道槍戰、渝中區任根柱被槍擊案等重大案件均出自他手，一躍而成重慶無人不曉的「黑霸王」。

王平曾被認為是「解放後」重慶第一代黑社會的代表，而王平的發跡更多依靠了重慶直轄前後房地產的高速發展，及他成功建構的「官方保護網」。報導指出，伴隨著重慶房地產的高速發展，舊房改造需要大量的拆遷，而釘子戶是影響開發商成本和進度的主要問題之一；因此，「打手職業」就應運而生，而王平團伙就是其中的「佼佼者」。

另外，王平建構的「官方保護網」，指的就是已被執行死刑的重慶市公安局前副局長文強。王平與文強關係匪淺，文強曾公開出席王平女兒的婚禮，還有人看到文強與王平在街上一起吃飯。2001年，公安部開展第一次全國「打黑」行動，王平成為A級通緝犯，「文強把自己的親信都放跑了」。新華網曾在2009年10月以「重慶黑幫背後紅白鏈條：部分警察成其最大保護傘」為題，報導了相關案情。

報導指出，王平在重慶稱霸期間，共造成2人死亡、9人輕重傷。重慶市委政法委稱，警方曾多次組織對王平追捕，但因王平具有很強反偵查意識，且外逃時攜帶大量資金，多次變更居住國（地），成功躲過多次緝捕。專案組隨後改變策略，從王平黑惡勢力違法犯罪重大案件入手，先後在重慶、四川、貴州等地抓獲數十人，成功剪除王平羽翼，最後把王平抓捕歸案。