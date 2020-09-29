警用秋天的第一杯奶茶 救12歲輕生女孩一命

四川達州一名12歲女孩日前爬上32樓欲跳樓輕生，危急時刻，民警突然說：「小妹妹別想不開，我請你喝秋天的第一杯奶茶。」將其打動，消防員換穿外賣小哥衣服，以送奶茶為由，將女該救下。

封面新聞報導，當天女孩坐在樓頂的天台護欄外欲輕生，民警上前時，女孩激動大喊：「你們不要過來！」此時民警靈機一動說，「小姑娘，我請你喝秋天的第一杯奶茶吧！你有什麼委屈，給警察叔叔說，我們幫你解決。」經過民警耐心疏導，女孩逐漸打開了心扉，向民警講出了自己的心事。

原來，因父母在外地務工，女孩和姐姐同爺爺奶奶一起生活，女孩覺得自己在生活中受到了家人的冷落，在學校也沒有知心好友，遇到挫折後，生出了輕生的念頭。

女孩被民警的關懷打動，思索片刻後答應了，不過，她要求「外賣小哥把奶茶送過來」。結果消防隊員偽裝成外賣小哥出現，轉移女孩的注意力，旁邊的消防隊員和民警迅速靠近，緊緊拽住女孩，轉移到安全地帶。

救援結束後，民警為女孩送上了熱乎乎的奶茶，並帶著她與其家人進行溝通交流，事件終於安全落幕。

網友說，「這才是秋天第一杯奶茶該有的甜度！」

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奶茶也真的喝到了，一次還能喝兩杯！圖翻攝自微信