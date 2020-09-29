不甘分手 恐怖男駕車來回輾壓前女友

前男友街頭行凶又一樁!繼河南嵩縣22歲女孩被前男友當街打死後，河北邯鄲一女子阿惠因感情糾紛，日前遭前男友楊某駕車惡意來回輾壓，幸多名路人冒險救下阿惠，她被送醫縫合30多針，幸無生命危險。楊某行凶後駕車逃逸，已到案接受調查。

綜合媒體報導，阿惠說，她與楊某於今年1月經人介紹認識，相處一段時間後覺得不合適，3、4月份提出分手。自此，楊某便給她發騷擾和威脅郵件，還曾入室毆打並尾隨她。

阿惠說，楊某發來的信息中多次提到「把油門當剎車踩，輕打方向盤，完全可以結束掉某些人的性命」、「 油門當剎車踩底後，那些人都會怎樣吧，我這大不了抓住挨一槍子」、「 真想鬧出命案，再後悔都晚哦」等令人恐懼的內容。

報導稱， 阿惠痛苦地回憶說，5 月份的一天，楊某找到她住的地方，破壞窗戶硬闖入屋內，將她痛打後離去。還有一次，她被楊某困在車內，限制行動達兩個小時。更讓人感到害怕的是，楊某還會開車出現在她家樓下，拍一些她家和汽車的照片，或者尾隨跟。

阿惠日前一早送孩子去上學，她下樓後發現楊某駕車在小區裡「等待」。阿惠騎電動車在前面走，楊某駕車一路尾隨後，竟逆行攔住電動車，右手扶著方向盤，左手伸出車窗拽著阿惠猛踩油門向前衝。在強大力量的拖拽下，電動車連同阿惠和孩子一起被甩了出去。談起那可怕的一幕，阿惠心有餘悸，「 我沒想到大白天他會做出傷害我的舉動，當時我被汽車輾壓後，他又故意倒車將我輾壓了一次，多虧一位好心的老大爺將孩子抱到了旁邊，並拽了我一把，將我從死神手裡搶了回來。當時過往的行人都跑了過來，有人還拿木棍敲打汽車，這時候想第三次倒車輾壓我的楊某才駕車倉皇逃逸。」

當時，好心人撥打了110 和120，阿惠被送到醫院後已經昏迷，緊急進行了兩次手術，身上縫合了30 多針。但萬幸的是，沒有造成骨折，內臟也沒有損傷。

網友說，「難道不是故意殺人？跟前男友前夫前爹一點關係都沒有！別再說前男友了！就是犯罪嫌疑人！快抓住他！」