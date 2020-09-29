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憂觸港區國安法 牛津大學允學生匿名交作業

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

香港國安法實施範圍涉及全球，英國名校牛津大學以防範該校學生在學習研究中國議題時觸法為由，允許從事相關主題研究的學生匿名交作業，並禁止對相關網路課程錄影。

法廣報導，牛津大學中國政治問題教授索爾頓（Patricia Thornton）在接受英國衛報訪問時表示，出於對香港國安法的擔憂，她將不會改變其教程內容，但要求學生在交作業和課堂展示時以匿名的方式進行，「以此給予一些額外的保護」，也要求學生不得把網課內容錄下來。

不只英國牛津大學，美國部分大學也針對香港國安法採取了類似措施。普林斯頓大學中國政治課的學生可在作業上使用代號而非姓名。在安默斯特學院，一位教授正在考慮匿名在線聊天，這樣學生就可以自由發言。而在哈佛商學院，學生如果擔心風險，將可獲准不參加政治敏感話題的討論等。

報導指，普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯（Rory Truex）在中國政治這門課的教學大綱上特別註明「本課程恐涉及被中國政府視為政治敏感議題的內容」。他表示，「美國學者不該自我審查。作為專門教授中國相關科目的學者，如果我們因害怕激怒中國政府而停止在課堂中提到天安門或新疆等敏感議題，那麼我們就輸了。」

賓州大學政治學系教授金駿遠（Avery Goldstein）談到，一旦學生在網路上選了他的課之後，將寄出教學大綱，並強調課程恐包含敏感內容。他說，「我們必須讓學生決定他們是否想上這堂課，因為最終是他們自己會受到影響」。

國安法 香港 牛津

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