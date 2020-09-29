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兩岸民宿設計邀請賽 高雄大學楊晴雯獲一等獎

聯合報 / 大陸新聞中心／即時報導
2020年「祥泰杯」兩岸（泰州）美麗鄉村民宿設計網絡邀請賽頒獎儀式，26日採線上和線下結合方式，在泰州、台中兩地設立頒獎現場。主辦單位／提供
2020年「祥泰杯」兩岸（泰州）美麗鄉村民宿設計網絡邀請賽頒獎儀式，26日採線上和線下結合方式，在泰州、台中兩地設立頒獎現場。主辦單位／提供

2020年「祥泰杯」兩岸（泰州）美麗鄉村民宿設計網絡邀請賽頒獎活動，9月26日下午在江蘇省泰州市與台中同步舉行。台灣學生在此次比賽中表現亮眼，其中高雄大學楊晴雯設計的《走進被城市遺忘的島嶼》更獲得大賽一等獎。

本次邀請賽由泰州市青年創新創業聯合會、泰州市青年美術家協會和台灣中華青年交流協會、台灣木建築產業研究院協會聯合舉辦，大賽以「匯聚兩岸智慧，共建美麗家園」為主題，旨在搭建泰台交流平台，匯聚兩岸文化創意智慧，以民宿設計助力「美麗鄉村」發展。

本次賽事共收到來自南京大學、蘇州大學、南京師範大學泰州學院、泰州職業技術學院和高雄大學、逢甲大學、台北科技大學、高雄科技大學等兩岸16所大學近百名學生提交的參賽作品89件。主辦單位邀請兩岸相關專家學者對參賽作品進行評審，共評選出一等獎2名、二等獎4名、三等獎8名。

26日的頒獎儀式分別在泰州、台中設立頒獎現場，採線上和線下相結合的方式，通過視訊連線全程實時互動。南京大學建築與城市規劃學院副院長周凌等大陸方面專家認為，台灣學生的作品更加注重生態和人文特色，設計思考能從「物的層面」上升到「系統層面」。

高雄大學建築學系教授陳啟仁等台灣方面專家則認為，大陸學生的作品大多數都展現了高品質水平，對於美麗鄉村民宿的主題掌握精準，對於設計也懂得適當的拿捏。

這次大賽一等獎作品分別為《七里星河》和《走進被城市遺忘的島嶼》。《七里星河》由南京大學、山東建築大學劉雨田、高源等聯合設計，該作品針對泰州市海陵區城西街道麒麟社區現狀，跳出傳統的民宿設計思維，較好融合了環保理念和神話故事內涵，細膩全面。

《走進被城市遺忘的島嶼》由高雄大學楊晴雯設計，該作品一定程度集中反映了當今兩岸鄉村存在的某些共性問題，所呈現出的環境設計解決方案能為很多面臨類似困境的鄉村帶來啟示。

頒獎儀式後，兩岸專家與業界人士還通過民宿發展微論壇形式，針對如何利用民宿等產業促進「美麗鄉村」建設進行交流，並就民宿發展前景、理念、實踐等方面展開探討。

頒獎儀式後，兩岸專家與業界人士還就民宿發展等議題進行線上交流。主辦單位／提供
頒獎儀式後，兩岸專家與業界人士還就民宿發展等議題進行線上交流。主辦單位／提供

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