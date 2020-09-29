流感季來臨 陸要求降低重點族群流感疫苗接種費用

為進一步做好流行性感冒防控工作，大陸近日制定了「全國流行性感冒防控工作方案（2020年版）」，指出要以醫務人員、兒童、老年人及慢性病患者等為流感疫苗接種重點族群；推動各地結合當地實際，制定接種政策，降低重點族群疫苗接種費用，提高疫苗接種率；鼓勵在學校、幼兒園、養老機構等單位組織開展集中接種，提高兒童疫苗接種率。

中新網報導，方案明確，接種流感疫苗是全球公認的防控流感的有效手段。要以醫務人員、兒童、老年人及慢性病患者等為流感疫苗接種重點族群，切實減少醫務人員感染流感後傳播給病人的風險並維持醫療機構正常運轉，降低兒童、老年人、慢性病患者患流感後出現重症和死亡風險。

方案指出，透過增加基層流感疫苗接種點、提早啟動疫苗接種、延長疫苗接種周期、增加每日服務時間等措施，為民眾提供便利化服務；鼓勵在學校、幼兒園、養老機構等單位組織開展集中接種，提高兒童疫苗接種率。

方案並強調，在流感流行季應減少或停止大型室內聚集性集體活動，對於發生流感等聚集性疫情做到「早發現、早報告、早處置」，有效減少聚集性疫情發生。

方案還要求，加強車站、機場等人群密集重點場所及密閉交通工具的通風、消毒等防控措施，加強良好衛生習慣的宣傳和倡導，切實做好個人防護；在流感流行季盡量避免去人群密集場所，鼓勵民眾外出時規範配戴口罩，減少與他人近距離接觸，降低感染或傳播風險。